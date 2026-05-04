Kapitän geht von Bord: Holzer beendet Karriere

Sportchef zieht den Hut, Karriere als Trainer?

Holzer geht als Meister. Es war der erste Titel seiner Karriere. Sportchef Philipp Pinter zieht den Hut: „Wir müssen Korbi Holzer sehr, sehr dankbar sein, dass er uns vertraut hat, von Tag eins von unserem Projekt überzeugt war und den doch sehr mutigen Schritt nach Graz gemacht hat. Umso mehr freut es mich, dass er jetzt mit uns diesen Titel gewonnen hat. Er wird mir als verlängerter Arm zur Mannschaft fehlen. Vor allem aber wird er in der Kabine als Persönlichkeit, mit seinem Herz, seiner Leidenschaft und seinem Charakter fehlen. Wie auch immer seine neue Tätigkeit dann aussehen wird, Korbi wird auch weiterhin viel bewegen.“