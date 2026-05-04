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Meister mit den 99ers

Kapitän geht von Bord: Holzer beendet Karriere

Eishockey
04.05.2026 18:58
99ers-Kapitän Korbinian Holzer beendet seine aktive Eishockey-Karriere.
99ers-Kapitän Korbinian Holzer beendet seine aktive Eishockey-Karriere.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Nach zwei Eishockey-Saisonen in Graz und 91 Spielen als Kapitän der 99ers bricht Korbinian Holzer seine Zelte in der Murstadt ab. Und nicht nur das: Der Ex-NHL-Profi beendete, wie von der „Krone“ angekündigt, seine aktive Laufbahn. Der 38-Jährige verabschiedet sich mit dem ersten Titel seiner Karriere.

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Vor zwei Jahren zählte seine Verpflichtung zu den spektakulärsten Transfers der Liga-Geschichte. Der Wechsel von Korbinian Holzer, 231-facher NHL-Profi und ehemaliger deutscher Nationalspieler, nach Graz war ein echter Coup. Holzer wurde bei den 99ers prompt Kapitän, übernahm die Führungsrolle und begeisterte als Leitwolf und Publikumsliebling.

Nun beendete er mit 38 Jahren seine aktive Laufbahn. Bereits in den Play-offs spekulierte er im „Krone“-Interview mit einem möglichen Ende seiner Spielerkarriere. Zuletzt gab es schon Anzeichen, dass er einen Schlussstrich zieht. Und das, obwohl es immer wieder Wechselgerüchte nach Deutschland (Düsseldorf, Rosenheim) gab.

Zitat Icon

Mein Entschluss ist ja schon vor den Playoffs festgestanden. Dass es jetzt noch dazu so ausgegangen ist, habe ich mir vorher natürlich nicht erträumen lassen.

Korbinian Holzer, der als Meister seine Karriere beendet

Den Entschluss, nun einen Strich unter die aktive Laufbahn zu ziehen, hatte Holzer bereits vor Beginn der heurigen Playoffs – den Viertelfinal-Sweep gegen den VSV hat er wegen einer Lungenentzündung noch dazu verpasst – gefasst. „Gar nicht so sehr des Körperlichen wegen“, sagt Holzer trotz seiner 38 Jahre. „Es war eine Entscheidung aus dem Bauch und des Kopfes.“ Und dass es sich letztlich „gut angefühlt hat.“

Holzer bei der Meisterfeier und dem Pokal am Hauptplatz in Graz – als gebürtiger Bayer freilich ...
Holzer bei der Meisterfeier und dem Pokal am Hauptplatz in Graz – als gebürtiger Bayer freilich mit der Lederhose.(Bild: Sepp Pail)

Seinen nun folgenden „nächsten Schritt“ hat Holzer mit der Trainerausbildung bereits in Vorbereitung. Mit Düsseldorf hatte er „vor allem des Harrys wegen“ (Lange, Anm.) zwar Kontakt. „Aber es hat sich dann schnell gezeigt, dass ich lieber aufhören möchte“, sagt Holzer. Und mit Rosenheim und den dortigen Starbulls sei er zuletzt wohl eher in Verbindung gebracht worden, weil er dort quasi daheim ist. Kontakt oder gar Gespräche habe es nie gegeben.

So sieht Freude aus: Korbi Holzer mit dem ersten Meistertitel seiner Karriere.
So sieht Freude aus: Korbi Holzer mit dem ersten Meistertitel seiner Karriere.(Bild: Sepp Pail)

Sportchef zieht den Hut, Karriere als Trainer?
Holzer geht als Meister. Es war der erste Titel seiner Karriere. Sportchef Philipp Pinter zieht den Hut: „Wir müssen Korbi Holzer sehr, sehr dankbar sein, dass er uns vertraut hat, von Tag eins von unserem Projekt überzeugt war und den doch sehr mutigen Schritt nach Graz gemacht hat. Umso mehr freut es mich, dass er jetzt mit uns diesen Titel gewonnen hat. Er wird mir als verlängerter Arm zur Mannschaft fehlen. Vor allem aber wird er in der Kabine als Persönlichkeit, mit seinem Herz, seiner Leidenschaft und seinem Charakter fehlen. Wie auch immer seine neue Tätigkeit dann aussehen wird, Korbi wird auch weiterhin viel bewegen.“

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Ob er vielleicht künftig sogar als Trainer in Graz arbeiten könnte, wird die Zukunft weisen. Und auch davon abhängig sein, wie und wann die Trainerfrage (der Vertrag von Meistercoach Dan Lacroix läuft aus) geklärt ist.

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