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ÖSV-Kader sind da

37 Jahre Differenz zwischen Grande Dame und Küken

Sport
04.05.2026 19:00
Snowboard-Queen Claudia Riegler
Snowboard-Queen Claudia Riegler(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Österreichs Skiverband publizierte am Montag die Kader für die Saison 2026/27. Der Salzburger Landesskiverband (SLSV) stellt dabei 72 Athleten und damit gut ein Fünftel aller Athleten. Das bedeutet Platz zwei im Bundesländer-Ranking. Bemerkenswert: Zwischen der routiniersten Athletin und den jüngsten liegen 37 Jahre.

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Österreichs Skiverband publizierte gestern die Kader für die kommende Saison. Insgesamt 351 Athleten (plus ein noch zu vergebender Platz als Paraski-Guide) wurden in die Mannschaften- von Nationalteam bis C-Kader – aufgeteilt. Gut ein Fünftel davon kommt aus Salzburg.

72 Damen und Herren aus dem Bundesland erhielten den Kaderstatus. Das entspricht einem leichten Rückgang, waren es doch in der Vorsaison noch 76. Die stärkste Sparte sind weiterhin die Biathleten (15) vor den Alpinen (zwölf) sowie den Skispringern, Kombinierern und Langläufern (je acht).

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Salzburg liegt hinter Tirol auf Platz zwei
Der Landesskiverband (SLSV) verteidigt mit 72 Athleten Rang zwei. An der Spitze liegt erneut Tirol mit 85 Sportlern, wobei alleine 34 zu den Alpinen zählen. Das Podest komplettiert die Steiermark (65). Schlusslicht ist das Burgenland (drei).

Was dem SLSV zu denken geben muss: Waren es im Vorjahr noch 16 Leute, die in die diversen Nationalteams berufen wurden, so sind es jetzt nur noch zehn, darunter Skisprung-Olympiasieger Jan Hörl. Ein Mitgrund sind die Rücktritte von Daniel Huber, Lisa Eder (beide Skispringen) und Lukas Müllauer (Freeski). Ihr Ausscheiden wiegt aktuell schwer. Weitere Athleten konnten die Vorgaben für eine Berufung nicht umsetzen und müssen deshalb ab sofort mit dem A- oder B-Kader vorlieb nehmen.

Die „Grande Dame“ ist und bleibt Claudia Riegler, die 1973 geboren wurde. Zu den Küken zählen Adler Thomas Wirnsperger und die beiden Skibergsteiger Matthias Kendlbacher und Emely Breitfuss – alle drei sind Jahrgang 2010!

ÖSV-Nationalteam 2026/27
Alpin: Damen: Mirjam Puchner; Herren: Stefan Brennsteiner.
Skispringen: Herren: Jan Hörl, Stefan Kraft.
Nordische Kombination: Herren: Stefan und Thomas Rettenegger.
Langlauf: Damen: Teresa Stadlober.
Snowboard: Herren: Andreas Prommegger.
Freeski: Herren: Matej Svancer.
Skibergsteigen: Damen: Sarah Dreier.

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