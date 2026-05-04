37 Jahre Differenz zwischen Grande Dame und Küken

Was dem SLSV zu denken geben muss: Waren es im Vorjahr noch 16 Leute, die in die diversen Nationalteams berufen wurden, so sind es jetzt nur noch zehn, darunter Skisprung-Olympiasieger Jan Hörl. Ein Mitgrund sind die Rücktritte von Daniel Huber, Lisa Eder (beide Skispringen) und Lukas Müllauer (Freeski). Ihr Ausscheiden wiegt aktuell schwer. Weitere Athleten konnten die Vorgaben für eine Berufung nicht umsetzen und müssen deshalb ab sofort mit dem A- oder B-Kader vorlieb nehmen.