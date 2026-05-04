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Triumphe & Tragödien: Zeitreise von Udo bis Cosmó

Unterhaltung
04.05.2026 14:00
Das Jahr nach dem Sieg war schon für viele Kandidaten verflucht. Gelingt Cosmó eine ...
Das Jahr nach dem Sieg war schon für viele Kandidaten verflucht. Gelingt Cosmó eine Überraschung?(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

In 70 Jahren Song-Contest-Geschichte hat Österreich oft gepunktet – und viele Niederlagen einstecken müssen. Das waren die größten Triumphe, die bittersten Tragödien und das kuriose Dazwischen.

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Als Wien im Jahr nach Conchitas triumphalem Sieg mit „Rise Like A Phoenix“ 2015 zum globalen Zentrum des größten Musikwettbewerbs der Welt wurde, sprach man von einem „Jahrhundertereignis“. Nun hat das Schicksal unseren kleinen Alpenstaat aber schon ein Jahrzehnt später wieder im Song-Contest-Würgegriff und gibt Wien erneut die Möglichkeit, sich für die Party des Jahres herauszuputzen. Mit unseren gut neun Millionen Einwohnern mögen wir ein im Europavergleich quantitatives Leichtgewicht sein, qualitativ haben unsere Künstlerinnen und Künstler aber schon öfters für Furore gesorgt.

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