Triumphe & Tragödien: Zeitreise von Udo bis Cosmó

Als Wien im Jahr nach Conchitas triumphalem Sieg mit „Rise Like A Phoenix“ 2015 zum globalen Zentrum des größten Musikwettbewerbs der Welt wurde, sprach man von einem „Jahrhundertereignis“. Nun hat das Schicksal unseren kleinen Alpenstaat aber schon ein Jahrzehnt später wieder im Song-Contest-Würgegriff und gibt Wien erneut die Möglichkeit, sich für die Party des Jahres herauszuputzen. Mit unseren gut neun Millionen Einwohnern mögen wir ein im Europavergleich quantitatives Leichtgewicht sein, qualitativ haben unsere Künstlerinnen und Künstler aber schon öfters für Furore gesorgt.