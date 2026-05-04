Triumphe & Tragödien: Zeitreise von Udo bis Cosmó

In 70 Jahren Song-Contest-Geschichte hat Österreich oft gepunktet – und viele Niederlagen einstecken müssen. Das waren die größten Triumphe, die bittersten Tragödien und das kuriose Dazwischen.
Als Wien im Jahr nach Conchitas triumphalem Sieg mit „Rise Like A Phoenix“ 2015 zum globalen Zentrum des größten Musikwettbewerbs der Welt wurde, sprach man von einem „Jahrhundertereignis“. Nun hat das Schicksal unseren kleinen Alpenstaat aber schon ein Jahrzehnt später wieder im Song-Contest-Würgegriff und gibt Wien erneut die Möglichkeit, sich für die Party des Jahres herauszuputzen. Mit unseren gut neun Millionen Einwohnern mögen wir ein im Europavergleich quantitatives Leichtgewicht sein, qualitativ haben unsere Künstlerinnen und Künstler aber schon öfters für Furore gesorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.