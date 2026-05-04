Dreifach-Mama ergaunert teures Handy mit Schwindel

Die arbeitslose 27-Jährige fand vor mehr als einem Jahr einen Abholschein der Post in ihrem Briefkasten – das Paket war aber nicht an sie adressiert. Dennoch gab sich die junge Tirolerin gegenüber einem Postbeamten als rechtmäßige Empfängerin aus. Sie unterschrieb mit falschem Namen die Empfangsbestätigung und nahm das Mobiltelefon im Wert von rund 1150 Euro an sich. „Ich habe das Gerät kurz darauf am Innsbrucker Hauptbahnhof für 800 bis 900 Euro weiterverkauft“, gestand die Angeklagte.