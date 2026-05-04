Gödl soll Wögingers Nachfolger im ÖVP-Klub werden

Der Steirer Ernst Gödl dürfte August Wöginger als Klubobmann in der ÖVP nachfolgen. Wöginger hatte unmittelbar nach seinem Schuldspruch – das Urteil ist nicht rechtskräftig – angekündigt, das Amt zurückzulegen. Gödl gilt als personeller Überraschungscoup des Bundeskanzlers Christian Stocker.
Nur wenige Stunden nach August Wögingers Rücktritt haben sich die Bünde in der ÖVP laut „Krone“-Informationen auf einen neuen Klubobmann geeinigt. Und dabei landete Kanzler Christian Stocker einen wahren Überraschungscoup: Ernst Gödl, Steirer und bislang Sicherheitssprecher der ÖVP, soll Wöginger nachfolgen und bei der für Dienstag um 8 Uhr anberaumten Klubsitzung offiziell ins Amt gewählt werden.
Gödl (54) wurde in Graz geboren, ist Jurist und war im Jahr 1995 mit 23 Jahren jüngster Bürgermeister Österreichs. Der Gemeinde Zwaring-Pöls stand er bis zum Jahr 2014 vor. Dem steirischen Landtag gehörte er in der Zeit von 2000 bis 2010 an. Im Jahr 2014 wurde er vom steirischen Landtag in den Bundesrat entsandt.
Weitere ernst zu nehmende Kandidaten waren laut „Krone“-Informationen unter anderem Generalsekretär Nico Marchetti, ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger und Bauernbund-Präsident Georg Strasser.
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