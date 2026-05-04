Gödl soll Wögingers Nachfolger im ÖVP-Klub werden

Gödl (54) wurde in Graz geboren, ist Jurist und war im Jahr 1995 mit 23 Jahren jüngster Bürgermeister Österreichs. Der Gemeinde Zwaring-Pöls stand er bis zum Jahr 2014 vor. Dem steirischen Landtag gehörte er in der Zeit von 2000 bis 2010 an. Im Jahr 2014 wurde er vom steirischen Landtag in den Bundesrat entsandt.