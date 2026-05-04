Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Freizeit-Kokser“

„Drogenprävention in Schulen muss Pflicht sein!“

Kärnten
04.05.2026 18:00
Vor allem Kokain entwickelt sich österreichweit immer mehr zur Alltagsdroge.
Vor allem Kokain entwickelt sich österreichweit immer mehr zur Alltagsdroge.(Bild: P. Huber)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Der Drogenkonsum in Kärnten bereitet Sorgen – nicht „nur“ der Polizei. Auch die Politik zerbricht sich diesbezüglich den Kopf. Die ÖVP sieht jedenfalls dringenden Handlungsbedarf.

0 Kommentare

„Ich erinnere mich: 2018 hat die zuständige Landesreferentin versucht zu beruhigen. 25 Drogentote – das sei ein statistischer Ausreißer. Die Zahlen in Kärnten haben sich aber mittlerweile auf diesem hohen Niveau eingependelt“, so ÖVP-Klubobmann Markus Malle bei einer Pressekonferenz in Villach. Die Drogensituation im Land sei demnach alarmierend.

„Wir haben das Problem der ,Freizeit-Kokser‘. Sprich: Suchtgift im Allgemeinen ist günstiger geworden – hat dafür höhere Qualität und ist leichter erhältlich. Man kann mittlerweile schon von Alltagsdrogen sprechen. Allein im vergangenen Jahr sind in Kärnten 481 Suchtgiftlenker aus dem Verkehr gezogen worden. Das ist eine Zunahme von 50 Prozent gegenüber dem Jahr davor“, so Malle, der im Zuge dessen auch verpflichtende Drogen-Präventionsmaßnahmen an Schulen fordert – im Optimalfall in Ober- und Unterstufen. „Aktuell kann jeder Direktor selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht.“

Der Villacher VP-Stadtrat Christian Pober und sein Klubobmann Markus Malle
Der Villacher VP-Stadtrat Christian Pober und sein Klubobmann Markus Malle(Bild: Klaus Loibnegger)

„Abwassermonitoring in Villach“
Sein Parteikollege, der Villacher Stadtrat Christian Pober, ergänzt die „Anti-Drogen-Wunschliste“: „Die Polizei in Villach macht eine sehr gute Arbeit. Aber gerade im Kampf gegen Suchtgift braucht es gezielteren Personaleinsatz. Zudem fordern wir schon seit 2019, dass auch Villach beim Abwassermonitoring miteinbezogen wird. Nur so kann die aktuelle Drogensituation richtig eingeschätzt werden. Doch das wird von SPÖ-Seite abgelehnt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
04.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Im deutschen Attendorn (Bild) hat eine Mutter ihre Tochter mehr als sieben Jahre lang im Haus ...
Kind leidet bis heute
Frau sperrte Tochter in Deutschland jahrelang ein
Der Iran meldet einen Raketenangriff auf ein Schiff der US-Marine in der Straße von Hormuz.
Kampf um Hormuz
Raketen auf US-Schiff? Verwirrung um Eskalation
Nach seiner Festnahme meldet sich nun zum ersten Mal der HiPP-Erpresser aus der JA in Eisenstadt ...
Es gibt neue Details
Dubiose Alibis: HiPP-Erpresser bricht Schweigen!
In dieser Barge wurde „Timmy“ in die Nordsee gebracht – nun mehren sich Zweifel, ob dabei ...
Crew unter Beschuss
Neue Zweifel am Schicksal von Wal „Timmy“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
215.716 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
129.376 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
91.324 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
1836 mal kommentiert
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1281 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1149 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Mehr Kärnten
Bundesliga im Ticker
LIVE: Abstiegskampf! Altach gegen Wolfsberger AC
„Freizeit-Kokser“
„Drogenprävention in Schulen muss Pflicht sein!“
An der Gebirgsfront
Osttiroler Schütze schuf sich steinernes Denkmal
Ingeborg Bachmann
Musikalische Verdichtung zum 100. Geburtstag
Von Straße abgekommen
Frau stirbt während Fahrt: Auto drohte wegzurollen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf