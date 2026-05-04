„Drogenprävention in Schulen muss Pflicht sein!“

„Wir haben das Problem der ,Freizeit-Kokser‘. Sprich: Suchtgift im Allgemeinen ist günstiger geworden – hat dafür höhere Qualität und ist leichter erhältlich. Man kann mittlerweile schon von Alltagsdrogen sprechen. Allein im vergangenen Jahr sind in Kärnten 481 Suchtgiftlenker aus dem Verkehr gezogen worden. Das ist eine Zunahme von 50 Prozent gegenüber dem Jahr davor“, so Malle, der im Zuge dessen auch verpflichtende Drogen-Präventionsmaßnahmen an Schulen fordert – im Optimalfall in Ober- und Unterstufen. „Aktuell kann jeder Direktor selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht.“