Großer Gefahrgut-Einsatz am Hauptbahnhof

Die Salzburger Berufsfeuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Gefahrgut-Einsatz im Bereich Lastenstraße beim Salzburger Hauptbahnhof alarmiert worden. Bei einem Güterwaggon trat ein brennbarer Schadstoff aus. Durch den Einsatz kommt es zu Verspätungen im Zugverkehr.