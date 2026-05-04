Großer Gefahrgut-Einsatz am Hauptbahnhof

Die Salzburger Berufsfeuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Gefahrgut-Einsatz im Bereich Lastenstraße beim Salzburger Hauptbahnhof alarmiert worden. Bei einem Güterwaggon trat ein brennbarer Schadstoff aus. Durch den Einsatz kommt es zu Verspätungen im Zugverkehr.
Bei der gefährlichen Substanz handelt es sich um ein in Alkohol gelöstes Substrat Natriummethylat, welches bei einem privaten Güterwaggon ausgetreten ist.
Wegen des Einsatzes sind die Bahnsteige 6, 7, 8 und 9 nicht benutzbar. Im Bereich Lastenstraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Sperrzone wurde eingerichtet.
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