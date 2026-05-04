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Die „Krone“ bringt Sie zum 350. Wiener Derby

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04.05.2026 15:00
(Bild: GEPA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am kommenden Sonntag findet in Wien das 350. Wiener Derby statt und für die Hütteldorfer kann es hier noch immer um die Meisterschaft gehen. Die „Krone“ bringt Sie zu dem legendären Match in das Allianz Stadion. 

Das Wiener Derby ist für die beiden Mannschaften mehr als nur ein Spiel um Punkte in der Meisterschaft. Diese Partie ist auf den Tribünen und auch auf dem Platz mit vielen Emotionen verbunden und es wird sich nichts geschenkt. Gerade für die Hütteldorfer kann es am kommenden Sonntag beim Derby um Alles oder Nichts gehen!

Sollte Rapid in der heutigen Partie (zum Liveticker) auswärts gegen den erst kürzlich zum Cupsieger gekrönten LASK gewinnen können, kann ein Sieg im Derby die Grün-Weißen zum Showdown um die Meisterschaft gegen Sturm Graz in der letzten Runde bringen. Mit einer Niederlage im Derby hingegen muss Rapid fürchten, dass der Klub vom Verteilerkreis am Ende der Meisterschaft noch vor ihnen in der Tabelle landet. 

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das kommende Derby im Allianz Stadion am 10. Mai um 17:00 Uhr 2x2 Sitzplätze. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 8. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonennten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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