Die „Krone“ bringt Sie zum 350. Wiener Derby

Das Wiener Derby ist für die beiden Mannschaften mehr als nur ein Spiel um Punkte in der Meisterschaft. Diese Partie ist auf den Tribünen und auch auf dem Platz mit vielen Emotionen verbunden und es wird sich nichts geschenkt. Gerade für die Hütteldorfer kann es am kommenden Sonntag beim Derby um Alles oder Nichts gehen!