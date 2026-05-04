Mama Heidi packt das peinlichste Kinderfoto aus!

Doch damit nicht genug: Wer sich durch das Instagram-Karussell klickt, entdeckt den nächsten Kracher. Klum ließ tatsächlich Schirmkappen mit genau diesem Schnappschuss anfertigen! Mutter und Tochter posieren lachend mit den ungewöhnlichen Caps – Humor scheint in dieser Familie definitiv Pflichtprogramm zu sein.