Mama Heidi packt das peinlichste Kinderfoto aus!

Klum-Knaller zum Geburtstag: Dieses Foto hat Leni garantiert nicht bestellt! Zum 22. Geburtstag ihrer Tochter teilte Model-Mama Heidi Klum ein Kinderfoto, das es in sich hat: Die kleine Leni – beim Nasenbohren!
Doch damit nicht genug: Wer sich durch das Instagram-Karussell klickt, entdeckt den nächsten Kracher. Klum ließ tatsächlich Schirmkappen mit genau diesem Schnappschuss anfertigen! Mutter und Tochter posieren lachend mit den ungewöhnlichen Caps – Humor scheint in dieser Familie definitiv Pflichtprogramm zu sein.
Dazu schreibt Heidi liebevoll: „Alles Gute zum Geburtstag, Leni, mein erstes Kind. Vor 22 Jahren bist du auf die Welt gekommen!“
Hier ist der Geburtstags-Post von Heidi Klum eingebunden:
Mutter-Tochter-Duo im Rampenlicht
Längst stehen Heidi und Leni nicht mehr nur privat Seite an Seite – auch beruflich sind sie ein eingespieltes Team. Bei „Germany‘s Next Topmodel“ gehört Leni inzwischen fast schon fest dazu und sprang sogar ein, als ihre Mutter krankheitsbedingt ausfiel.
Gemeinsame Auftritte? Keine Seltenheit! Auch ihre Dessous-Kampagnen für Intimissimi sorgten zuletzt für reichlich Gesprächsstoff.
Promi-Familie mit bewegter Geschichte
Leni ist die älteste Tochter von Heidi Klum aus ihrer früheren Beziehung mit Flavio Briatore. Später wurde sie von Sänger Seal adoptiert.
Heute ist Heidi Klum mit Tom Kaulitz verheiratet – und die Patchwork-Familie zeigt sich enger denn je.
Ob peinliches Kinderfoto oder lustige Cap-Aktion – Heidi Klum beweist: Bei ihr gibt’s keine geschniegelt-perfekten Geburtstagsgrüße. Stattdessen: Spaß, Liebe und Party für ihre Älteste!
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