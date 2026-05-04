Katzer spricht über geplatzten Arnautovic-Deal

„Brauchen ihn nicht mehr“

Serge-Philippe Raux Yao etwa habe Grün-Weiß etwa acht Monate lang auf dem Radar gehabt, ehe der Franzose seinen Vertrag unterschrieb, nur sei das eben nie herausgekommen. Bei Arnautovic sei schließlich irgendwann klar gewesen, dass es keine Einigung geben wird. „Ich glaube, dass er happy ist und das ist auch gut so“, meinte Rapids Sportdirektor abschließend. Und außerdem: „Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr.“