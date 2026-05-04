Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das Problem war ...“

Katzer spricht über geplatzten Arnautovic-Deal

Bundesliga
04.05.2026 14:02
Der Coup um Marko Arnautovic scheiterte letztlich.
Der Coup um Marko Arnautovic scheiterte letztlich.(Bild: zVg)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Markus Katzer hat sich Rapids Sportdirektor Markus Katzer zum geplatzten Deal um Marko Arnautovic im Sommer geäußert. „Das Problem war, dass bekannt wurde, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen“, meinte der 46-Jährige bei „Talk und Tore“.

0 Kommentare

In der Sky-Sendung war Katzer von Kommentator Otto Rosenauer gefragt worden, wie Rapid denn mit Arnautovic dastehen würde. Zur Erinnerung: Im Sommer hatten sich die Hütteldorfer mit dem damals vereinslosen ÖFB-Stürmer beschäftigt, letztlich scheiterte der Transfer jedoch, Arnautovic kickt mittlerweile für Roter Stern Belgrad in der serbischen Superliga.

Mittlerweile kickt Marko Arnautovic für Roter Stern.
Mittlerweile kickt Marko Arnautovic für Roter Stern.(Bild: GEPA)

„Das ist vergangen“, beschäftigt sich Katzer nicht mit Was-wäre-wenn-Fragen. Verlaufen habe sich der SK Rapid bei dem Wunschtransfer allerdings nicht. „Es ist auch nicht so, dass wir uns nur um den Marko Arnautovic gekümmert haben.“

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Dass die Bemühungen der Hütteldorfer ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben, hätte auch nicht gerade positiv zu den Verhandlungen beigetragen, so Katzer weiter. „Wenn ihr wüsstet, mit wie vielen Spielern wir uns beschäftigen ...“

„Brauchen ihn nicht mehr“
Serge-Philippe Raux Yao etwa habe Grün-Weiß etwa acht Monate lang auf dem Radar gehabt, ehe der Franzose seinen Vertrag unterschrieb, nur sei das eben nie herausgekommen. Bei Arnautovic sei schließlich irgendwann klar gewesen, dass es keine Einigung geben wird. „Ich glaube, dass er happy ist und das ist auch gut so“, meinte Rapids Sportdirektor abschließend. Und außerdem: „Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
04.05.2026 14:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
215.042 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Österreich
Rache! Das wirre Leben des Babybrei-Vergifters
123.414 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der mutmaßliche Hipp-Erpresser Pavel S. sitzt mittlerweile in Eisenstadt ein.
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
92.120 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1276 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1147 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Kolumnen
… dann werden sie Deutsch nie ausreichend lernen
959 mal kommentiert
Alle Kinder, die in Österreich aufwachsen, müssen die deutsche Sprache gut beherrschen. Doch ...
Mehr Bundesliga
„Das Problem war ...“
Katzer spricht über geplatzten Arnautovic-Deal
Abstiegskampf
Altach gegen Wolfsberger AC ab 18.30 Uhr LIVE
Kampf um Meistertitel
Bundesliga: LASK gegen Rapid ab 20.30 Uhr LIVE
Austrias Boateng:
„Eines der wichtigsten Tore in meiner Karriere“
Krone Plus Logo
Rote Erleichterung
GAK-Held: „Zeige ich dir, wenn du mich einsetzt!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf