Katzer spricht über geplatzten Arnautovic-Deal

Mit Markus Katzer hat sich Rapids Sportdirektor Markus Katzer zum geplatzten Deal um Marko Arnautovic im Sommer geäußert. „Das Problem war, dass bekannt wurde, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen“, meinte der 46-Jährige bei „Talk und Tore“.
In der Sky-Sendung war Katzer von Kommentator Otto Rosenauer gefragt worden, wie Rapid denn mit Arnautovic dastehen würde. Zur Erinnerung: Im Sommer hatten sich die Hütteldorfer mit dem damals vereinslosen ÖFB-Stürmer beschäftigt, letztlich scheiterte der Transfer jedoch, Arnautovic kickt mittlerweile für Roter Stern Belgrad in der serbischen Superliga.
„Das ist vergangen“, beschäftigt sich Katzer nicht mit Was-wäre-wenn-Fragen. Verlaufen habe sich der SK Rapid bei dem Wunschtransfer allerdings nicht. „Es ist auch nicht so, dass wir uns nur um den Marko Arnautovic gekümmert haben.“
Dass die Bemühungen der Hütteldorfer ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben, hätte auch nicht gerade positiv zu den Verhandlungen beigetragen, so Katzer weiter. „Wenn ihr wüsstet, mit wie vielen Spielern wir uns beschäftigen ...“
„Brauchen ihn nicht mehr“
Serge-Philippe Raux Yao etwa habe Grün-Weiß etwa acht Monate lang auf dem Radar gehabt, ehe der Franzose seinen Vertrag unterschrieb, nur sei das eben nie herausgekommen. Bei Arnautovic sei schließlich irgendwann klar gewesen, dass es keine Einigung geben wird. „Ich glaube, dass er happy ist und das ist auch gut so“, meinte Rapids Sportdirektor abschließend. Und außerdem: „Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr.“
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