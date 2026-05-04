Streep-Rekord! So gut ist sie noch nie gestartet!

Für Streep ein Aha-Moment, der ihre zweite Karrierephase einläutete. Statt in Pension zu gehen, lernte sie „eine wichtige Lektion“ – und stand nun 20 Jahre später erneut als Miranda Priestly für die Fortsetzung vor der Kamera und lockte an nur einem Wochenende so viele Fans ins Kino wie nie zuvor!