Österreich holt EM-Gold im Teambewerb der Männer

Nach Gold und Silber haben Österreichs Schützen am Montag erneut Edelmetall bei den Europameisterschaften im kroatischen Osijek geholt. Dominic Einwaller, Patrick Diem und Alexander Schmirl sicherten sich als Team im Dreistellungskampf mit dem 300-m-Großkaliber-Sportgewehr Gold.
Mit 1.754 Ringen gewannen sie knapp vor der Schweiz und Tschechien. Im Einzelbewerb belegte das Trio die Ränge vier, sieben und neun. Für Schmirl war es bereits das zweite Gold dieser Titelkämpfe.
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