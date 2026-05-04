Selbstschussanlage: Suche nach Hund eskalierte

Die Frau war am Samstag in Dannigkow, einem Ortsteil der Gemeinde Gommern, auf der Suche nach ihrem ausgerissenen Hund. Als dieser auf ein fremdes Grundstück rannte, folgte sie ihm. Plötzlich löste sich nach Polizeiangaben ein Schuss mit Schrotmunition und traf die 54-Jährige. Die 54-Jährige kam in ein Krankenhaus und befand sich am Montag außer Lebensgefahr, wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte.