Drama in Deutschland
Selbstschussanlage: Suche nach Hund eskalierte
Auf der Suche nach ihrem Hund ist eine Frau im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt durch eine Selbstschussanlage auf einem fremden Grundstück schwer verletzt worden.
Die Frau war am Samstag in Dannigkow, einem Ortsteil der Gemeinde Gommern, auf der Suche nach ihrem ausgerissenen Hund. Als dieser auf ein fremdes Grundstück rannte, folgte sie ihm. Plötzlich löste sich nach Polizeiangaben ein Schuss mit Schrotmunition und traf die 54-Jährige. Die 54-Jährige kam in ein Krankenhaus und befand sich am Montag außer Lebensgefahr, wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte.
Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau versehentlich eine Selbstschussanlage auslöste. Ob der 43-jährige Grundstückseigentümer diese Anlage errichtet hat und welche Gründe dies hatte, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.
Keinen Haftbefehl beantragt
Beamte durchsuchten mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt Grundstück und Haus des Mannes. Dabei wurde den Angaben zufolge eine Vielzahl von Schusswaffen und gefährlichen Gegenständen gefunden und beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Stendal sah aufgrund der Ermittlungen allerdings keinen dringenden Tatverdacht für ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Daher wurde auch kein Haftbefehl gegen den Mann beantragt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.