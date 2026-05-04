Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama in Deutschland

Selbstschussanlage: Suche nach Hund eskalierte

Ausland
04.05.2026 14:05
Die Ermittler gehen von einem Versehen aus.
Die Ermittler gehen von einem Versehen aus.(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der Suche nach ihrem Hund ist eine Frau im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt durch eine Selbstschussanlage auf einem fremden Grundstück schwer verletzt worden.

0 Kommentare

Die Frau war am Samstag in Dannigkow, einem Ortsteil der Gemeinde Gommern, auf der Suche nach ihrem ausgerissenen Hund. Als dieser auf ein fremdes Grundstück rannte, folgte sie ihm. Plötzlich löste sich nach Polizeiangaben ein Schuss mit Schrotmunition und traf die 54-Jährige. Die 54-Jährige kam in ein Krankenhaus und befand sich am Montag außer Lebensgefahr, wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau versehentlich eine Selbstschussanlage auslöste. Ob der 43-jährige Grundstückseigentümer diese Anlage errichtet hat und welche Gründe dies hatte, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Lesen Sie auch:
Die Freude ist „Lucy“ ins Gesicht geschrieben.
Riesige Freude
Vermisster Hund „Lucy“ ist wieder zurück
29.04.2026
Drama in Almgebiet
Hund löst Panik aus: Kuhherde trampelt Frau nieder
14.07.2025

Keinen Haftbefehl beantragt
Beamte durchsuchten mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt Grundstück und Haus des Mannes. Dabei wurde den Angaben zufolge eine Vielzahl von Schusswaffen und gefährlichen Gegenständen gefunden und beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Stendal sah aufgrund der Ermittlungen allerdings keinen dringenden Tatverdacht für ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Daher wurde auch kein Haftbefehl gegen den Mann beantragt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
04.05.2026 14:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf