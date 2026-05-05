Wirbel in Kärnten: Neues Buch entlarvt Alt-Nazis

Schon im Vorjahr hat die Ausstellung „Kärnten und der Nationalsozialismus“ für Aufregung gesorgt, weil erstmals viele dunkle Kapitel der NS-Geschichte geöffnet wurden. Jetzt folgt das Buch dazu – und auch dieses birgt sozialpolitischen und historischen Sprengstoff!
Erst vor wenigen Tagen ist das Buch zur Ausstellung „Hinschaun!Poglejmo“ frisch aus der Druckerei gekommen. Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, wird es im Kärnten.Museum präsentiert. Doch schon vorab ist klar, dass der Inhalt wieder für Kontroversen sorgen wird.
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