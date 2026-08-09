Stich in Brust – Mann (26) in Favoriten attackiert

Verletzter wollte nicht ins Krankenhaus

Der 26-Jährige habe jedoch weder die Rettung noch die Polizei verständigen wollen, weshalb ihn seine Lebensgefährtin zunächst nach Hause brachte. Nachdem die Wunden wiederholt stark zu bluten begonnen hatten, begaben sich die beiden schließlich mit einem Taxi in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige konnte bislang noch nicht zum Vorfall befragt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.