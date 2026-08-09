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Mysteriöse Umstände

Stich in Brust – Mann (26) in Favoriten attackiert

Wien
09.08.2026 12:39
In Favoriten soll einem Mann mit einem Messer in die Brust gestochen worden sein.
In Favoriten soll einem Mann mit einem Messer in die Brust gestochen worden sein.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Favoriten wurde am Samstag ein Mann mit einem Messer attackiert. Der Täter soll ihm in die Brust gestochen haben. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Verletzte mit den stark blutenden Wunden zunächst nach Hause anstatt ins Spital.

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Polizisten der Polizeiinspektion Zohmanngasse wurden am Samstag gegen 13.15 Uhr in ein Krankenhaus gerufen, nachdem dort ein 26-jähriger Mann mit Stichverletzungen behandelt worden war.

Beim Eintreffen der Beamten war der Verletzte bereits in ein anderes Krankenhaus überstellt worden. Vor Ort befanden sich noch der behandelnde Arzt sowie die Lebensgefährtin des 26-Jährigen.

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Stich in die Brust
Die Frau gab gegenüber den Polizisten an, ihr Lebensgefährte habe sie gegen 01:00 Uhr angerufen und ihr mitgeteilt, dass ihm ein unbekannter Täter in der Rotenhofgasse in die Brust gestochen habe.

Verletzter wollte nicht ins Krankenhaus
Der 26-Jährige habe jedoch weder die Rettung noch die Polizei verständigen wollen, weshalb ihn seine Lebensgefährtin zunächst nach Hause brachte. Nachdem die Wunden wiederholt stark zu bluten begonnen hatten, begaben sich die beiden schließlich mit einem Taxi in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige konnte bislang noch nicht zum Vorfall befragt werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

LKA Wien ermittelt
Das Landeskriminalamt Wien ermittelt in dem Fall. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden vom LKA Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 oder in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen. 

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