2200 km mit dem Rad: „Freue mich auf die Hitze!“

Am Montag beginnt in St. Georgen (Oberösterreich) das Race Around Austria. Lukas Kaufmann, „Experte für Extremes“, baut beim erneut als Ultra-Cycling-WM ausgetragenen Rennen auch auf die aktuellen Temperaturen.
Rund 2200 km und 30.000 Höhenmeter warten ab Montag auf jene Extremradler, die beim Race Around Austria mit Start und Ziel in St. Georgen an den Start gehen. Irre Zahlen, vor allem bei solchen Temperaturen, zu denen ein Lokalmatador aber dennoch sagt: „Ein Kindergeburtstag!“ Natürlich bezieht sich der Kronstorfer Lukas Kaufmann aber nur auf den Vergleich zum härtesten Rad-Rennen der Welt, dem Race Across America.
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