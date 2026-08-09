Eine Burg, zwei Drachen und ganz viel Spektakel

Als VIPs bei den Ritterspielen

Zuerst erwartete die Familie eine private Führung durch das Foltermuseum. Anschließend wurde sich im Burgrestaurant gut gestärkt für das große Ritterturnier. Wie es sich für Ehrengäste gehört, wurde das Turnier jedoch nicht von der normalen Tribüne aus verfolgt, sondern in einem privaten Zelt. Für die pferdebegeisterte Emily erfolgte der Höhepunkt des Tages in der Turnierpause: Sie durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen und den Pferdestall der Reiter besuchen. Dort beantwortete Horst Bulheller, Leiter des European Horse Show Teams, geduldig alle Fragen und plauderte ausgiebig mit den drei Gewinnern.