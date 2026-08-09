Eine Burg, zwei Drachen und ganz viel Spektakel

Seit fast 30 Jahren bringen die Ritterspiele auf der Burg Sommeregg das Mittelalter nach Kärnten. Unter den tausenden Besuchern waren diese Woche auch drei „Krone“-Leser dabei und erlebten die Veranstaltung auf eine besondere Art!
„Eigentlich war die ganze Veranstaltung nur als PR-Gag gedacht“, erzählt der Burgherr und Veranstalter Frank Riegler. Knapp drei Jahrzehnte später sind die Ritterspiele samt Ritterturnier und Mittelaltermarkt ein beliebtes Ausflugsziel für Alt und Jung und locken jährlich rund 20 000 Interessierte an.
Auch Magdalena und Emily Nessl sowie Günter Pierer besuchen das Spektakel jedes Jahr. Heuer waren sie drei der glücklichen „Krone“-Gewinner und erlebten die Ritterspiele dadurch als Ehrengäste.
Als VIPs bei den Ritterspielen
Zuerst erwartete die Familie eine private Führung durch das Foltermuseum. Anschließend wurde sich im Burgrestaurant gut gestärkt für das große Ritterturnier. Wie es sich für Ehrengäste gehört, wurde das Turnier jedoch nicht von der normalen Tribüne aus verfolgt, sondern in einem privaten Zelt. Für die pferdebegeisterte Emily erfolgte der Höhepunkt des Tages in der Turnierpause: Sie durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen und den Pferdestall der Reiter besuchen. Dort beantwortete Horst Bulheller, Leiter des European Horse Show Teams, geduldig alle Fragen und plauderte ausgiebig mit den drei Gewinnern.
Nach dem fulminanten Ende des Ritterturniers (samt Voltigier-Zugabe) konnten noch ausreichend Erinnerungsbilder gemacht werden. Zum Abschluss des Tages durfte ein ausgiebiger Besuch beim Mittelaltermarkt natürlich nicht fehlen. Dieser hat neben Live-Musik und Kulinarik auch so einiges an Handwerkskunst zu bieten.
Bis 23. August lädt das Mittelalterspektakel auf der Burg Someregg noch von vormittags bis abends zum Schauen und Staunen ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.