Bub (4) verschleppt: Täter verweigert Aussage

Gegen seinen Willen in Wohnung des 72-Jährigen gebracht

Der Bub hatte aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes noch nicht näher befragt werden können. Er gab gegenüber den Polizisten jedenfalls an, von dem 72-jährigen Mann gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein, nachdem sie sich im Stiegenhaus begegnet seien.