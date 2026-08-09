Bub (4) verschleppt: Täter verweigert Aussage

Ein 72-Jähriger soll am Freitag einen erst vier Jahre alten Buben in seine Wohnung verschleppt und dort festgehalten haben. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs angezeigt und in eine Justizanstalt eingeliefert. Er verweigert jedoch die Aussage.
Ein 72-Jähriger, der am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Vierjährigen in seine Wohnung verschleppt haben soll, verweigert die Aussage. Die Ermittlungen laufen weiter, der Bub soll in den kommenden Tagen befragt werden.
Sexueller Missbrauch „nicht ausgeschlossen“
Weitere Straftaten, wie ein sexueller Missbrauch des Kindes, könnten zumindest nicht ausgeschlossen werden, sagte Dittrich. Der Bub hatte sich am Freitagnachmittag zunächst mit Familienangehörigen im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgehalten und war dann plötzlich abgängig. Alarmierte Polizisten fanden ihn nach einem Hinweis in der Wohnung des 72-Jährigen auf einer Stiege im gleichen Wohnblock.
Gegen seinen Willen in Wohnung des 72-Jährigen gebracht
Der Bub hatte aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes noch nicht näher befragt werden können. Er gab gegenüber den Polizisten jedenfalls an, von dem 72-jährigen Mann gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein, nachdem sie sich im Stiegenhaus begegnet seien.
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