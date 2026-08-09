Schwärzler holt sich seinen dritten Tour-Titel

Zweiter Titel des Jahres

Eine Vorentscheidung, denn Guerrieri – der in seinem Halbfinale mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und am Platz behandelt werden musste – schien gebrochen. Nachdem er sein Service zum 1:3 zu Null abgeben musste, wurde er von Schwärzler auch noch zum 5:1 gebreakt. Nach einer Gesamtspielzeit von 1:30 Stunden war es dann so weit, verwertete der Vorarlberger seinen ersten Matchball mit einem Ass zum 7:6 (4), 6:1-Erfolg und sicherte sich damit seinen drittel Titel auf der ATP-Challenger-Tour nach Skopke (2024) und Kigali (2026).