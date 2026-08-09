Amira Aly jammert über wachsende Oberweite

Darum sei sie auch überzeugt, dass sie dieses Mal nicht so viel zunehmen werde, wie bei ihren beiden Söhnen, die sie gemeinsam mit Ex Oliver Pocher hat. „Ich habe in der ersten Schwangerschaft 14 Kilogramm zugenommen oder 13, und beim anderen ein Kilo mehr. Also, das schaffe ich jetzt sicher nicht mehr, dorthin zu kommen, ist ja gut.“