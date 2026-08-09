Amira Aly jammert über wachsende Oberweite

Auf Instagram hält Amira Aly ihre Fans über ihre Schwangerschaft ständig auf dem Laufenden. Am Wochenende verriet die Ex von Oliver Pocher nicht nur, wie viel sie mittlerweile zugenommen hat. Sie plauderte auch darüber, was sie derzeit am meisten nervt – ihre immer praller werdende Oberweite.
Nicht nur die Vorfreude auf den Nachwuchs wächst bei Amira Aly, sondern auch der Babybauch. In ihrer mittlerweile wieder abgelaufenen Instagram-Story präsentierte die 33-Jährige Ende der Woche ihre nackte Kugel und seufzte: „Ich wachse, oh mein Gott, es wird anstrengend.“
„Es wächst ja vieles mit ...“
Doch es ist gar nicht die immer runder werdende Körpermitte, die die Kärntnerin so sehr stört. „Dass der Bauch wächst, nervt mich nicht, aber es wächst ja vieles mit ...“, erklärte sie und deutete dabei auf ihr Dekolleté.
„Es nervt mich. Ich mag keine große Oberweite bei mir. Ich finde es schön bei anderen Frauen, aber ich mag es einfach bei mir nicht, ich finde, das trägt direkt auf“, schilderte sie, warum sie gerade eine Dekolleté-Krise durchlebe.
So viel hat Amira zugenommen
Dabei habe sie bislang insgesamt „erst sechs oder sieben“ Kilo zugenommen, schilderte Aly weiter. „Und ich bin ja wirklich schon weit.“
Darum sei sie auch überzeugt, dass sie dieses Mal nicht so viel zunehmen werde, wie bei ihren beiden Söhnen, die sie gemeinsam mit Ex Oliver Pocher hat. „Ich habe in der ersten Schwangerschaft 14 Kilogramm zugenommen oder 13, und beim anderen ein Kilo mehr. Also, das schaffe ich jetzt sicher nicht mehr, dorthin zu kommen, ist ja gut.“
Allerdings betonte die Moderatorin – erneut mit Blick auf ihre Brüste: „Das Gewicht ist mir völlig egal. Aber dieses Volumen ...“
Baby mit Christian Düren
Anfang Mai machte Amira Aly ihre Schwangerschaft öffentlich. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, Moderator Christian Düren, freut sich die 33-Jährige auf Nachwuchs. Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, das ist allerdings noch Alys süßes Geheimnis ...
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