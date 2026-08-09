Er, 40, Weltmeister, mega-austrainiert, sucht …

Er ist 40 Jahre jung, Weltmeister, Doppel-Europameister, mehrfacher Champions-League-Sieger, noch immer extrem austrainiert und laut jüngsten Insta-Videos noch immer motiviert. Er sucht ..., ja, was eigentlich? Seine „Bewerbungsvideos“ sind jedenfalls der Hammer.
Die Rede ist natürlich von Sergio Ramos. Er gilt als einer der besten Verteidiger in der Fußball-Geschichte Spaniens. Gewonnen hat er alles, was es zu gewinnen gibt – u.a. die Weltmeisterschaft, zweimal die Europameisterschaft, viermal die Champions League (mit Real), fünfmal die spanische Meisterschaft (mit Real) – , genug hat er offenbar noch immer nicht. Oder wie sonst sind seine aktuellen „Bewerbungsvideos“ für einen neuen Verein zu verstehen? Darin inszeniert er sich als geradezu außerirdischer Modellathlet, durchtrainiert bis ins Letzte, motiviert bis in die Haarspitzen. Egal ob im Fitnessstudio oder – fast im „Rocky“-Style – in einer Pferde-Halle, wo er im dortigen Sand Sprint-Sessions abhält – Ramos gibt alles. Wirkt schon so, als hätte er noch Lust auf professionelles Kicken. Aber machen Sie sich selbst ihr Bild:
Vereinslos
Fakt ist: Ramos steht derzeit ohne Verein da, hat aber gleichwohl seine Karriere offiziell noch nicht beendet. Zuletzt kickte (Kritiker würden meinen: holzte) er ein Jahr lang für den mexikanischen Verein CF Monterrey, nachdem er davor für Sevilla, PSG und – in seiner ganz großen Zeit – 16 Jahre lang die Knochen für Real Madrid hingehalten hatte. Jetzt ist der Vertrag ausgelaufen, Ramos aber offenbar immer noch voller Tatendrang.
Zuletzt machte Ramos beim WM-Finale in New York gute Figur, als er als spanische Legende im Stadion war und den Pokal für seine siegreichen Landsleute und Nachfolger brachte.
So sehr ihm der schwarze Anzug auch steht – es wirkt schon so, als würde ihn Sergio Ramos lieber noch einmal gegen den Fußballdress tauschen wollen. Und bei diesen Bewerbungsvideos wird doch wohl noch ein Klub schwach werden.
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