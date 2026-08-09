Er, 40, Weltmeister, mega-austrainiert, sucht …

Die Rede ist natürlich von Sergio Ramos. Er gilt als einer der besten Verteidiger in der Fußball-Geschichte Spaniens. Gewonnen hat er alles, was es zu gewinnen gibt – u.a. die Weltmeisterschaft, zweimal die Europameisterschaft, viermal die Champions League (mit Real), fünfmal die spanische Meisterschaft (mit Real) – , genug hat er offenbar noch immer nicht. Oder wie sonst sind seine aktuellen „Bewerbungsvideos“ für einen neuen Verein zu verstehen? Darin inszeniert er sich als geradezu außerirdischer Modellathlet, durchtrainiert bis ins Letzte, motiviert bis in die Haarspitzen. Egal ob im Fitnessstudio oder – fast im „Rocky“-Style – in einer Pferde-Halle, wo er im dortigen Sand Sprint-Sessions abhält – Ramos gibt alles. Wirkt schon so, als hätte er noch Lust auf professionelles Kicken. Aber machen Sie sich selbst ihr Bild: