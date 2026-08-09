Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiße Bewerbungsvideos

Er, 40, Weltmeister, mega-austrainiert, sucht …

Fußball International
09.08.2026 14:17
Alter? Nur eine Zahl. Sergio Ramos zeigt, dass, auch wenn der 4er vorne steht, der Körper in ...
Alter? Nur eine Zahl. Sergio Ramos zeigt, dass, auch wenn der 4er vorne steht, der Körper in Top-Form sein kann.(Bild: Krone-Collage/Instagram.comvsergioramos)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er ist 40 Jahre jung, Weltmeister, Doppel-Europameister, mehrfacher Champions-League-Sieger, noch immer extrem austrainiert und laut jüngsten Insta-Videos noch immer motiviert. Er sucht ..., ja, was eigentlich? Seine „Bewerbungsvideos“ sind jedenfalls der Hammer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Rede ist natürlich von Sergio Ramos. Er gilt als einer der besten Verteidiger in der Fußball-Geschichte Spaniens. Gewonnen hat er alles, was es zu gewinnen gibt – u.a. die Weltmeisterschaft, zweimal die Europameisterschaft, viermal die Champions League (mit Real), fünfmal die spanische Meisterschaft (mit Real) – , genug hat er offenbar noch immer nicht. Oder wie sonst sind seine aktuellen „Bewerbungsvideos“ für einen neuen Verein zu verstehen? Darin inszeniert er sich als geradezu außerirdischer Modellathlet, durchtrainiert bis ins Letzte, motiviert bis in die Haarspitzen. Egal ob im Fitnessstudio oder – fast im „Rocky“-Style – in einer Pferde-Halle, wo er im dortigen Sand Sprint-Sessions abhält – Ramos gibt alles. Wirkt schon so, als hätte er noch Lust auf professionelles Kicken. Aber machen Sie sich selbst ihr Bild:

Vereinslos
Fakt ist: Ramos steht derzeit ohne Verein da, hat aber gleichwohl seine Karriere offiziell noch nicht beendet. Zuletzt kickte (Kritiker würden meinen: holzte) er ein Jahr lang für den mexikanischen Verein CF Monterrey, nachdem er davor für Sevilla, PSG und – in seiner ganz großen Zeit – 16 Jahre lang die Knochen für Real Madrid hingehalten hatte. Jetzt ist der Vertrag ausgelaufen, Ramos aber offenbar immer noch voller Tatendrang.

Sergio Ramos im November 2025 im Dress von CF Monterrey
Sergio Ramos im November 2025 im Dress von CF Monterrey(Bild: AFP/APA/YURI CORTEZ)

Zuletzt machte Ramos beim WM-Finale in New York gute Figur, als er als spanische Legende im Stadion war und den Pokal für seine siegreichen Landsleute und Nachfolger brachte.

Ramos beim WM-Finale 2026
Ramos beim WM-Finale 2026(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Kevin C. Cox)

So sehr ihm der schwarze Anzug auch steht – es wirkt schon so, als würde ihn Sergio Ramos lieber noch einmal gegen den Fußballdress tauschen wollen. Und bei diesen Bewerbungsvideos wird doch wohl noch ein Klub schwach werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
09.08.2026 14:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
148.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
144.358 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
127.045 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1490 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Innenpolitik
Strittiger Kanzler-Sager: Aber wo er recht hat …
1341 mal kommentiert
Pro und Contra zum strittigen Kanzler-Sager
Steiermark
Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben
1311 mal kommentiert
Mario Kunasek ist seit gut eineinhalb Jahren Landeshauptmann der Steiermark. Von 2017 bis 2019 ...
Mehr Fußball International
Heiße Bewerbungsvideos
Er, 40, Weltmeister, mega-austrainiert, sucht …
Sport Tv Logo
Kommt Prinz William?
Supercup in Salzburg: Stars, Royals & Vorschriften
DFB-Profi packt aus:
Nagelsmann? „Wie das 3 Jahre abgelaufen ist …“
Deutliche Worte
„Katastrophal“: Benatia rechnet mit Ex-Klub ab
Mourinho greift durch
Diese Regeln gelten ab sofort für die Real-Spieler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf