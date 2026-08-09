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Schlagerduo sagt Ja!

Neonlicht verlobt sich in „Giovanni Zarrella Show“

Society International
09.08.2026 15:16
Das Schlagerduo Neonlicht sorgte in der „Giovanni Zarrella Show“ für eine romantische ...
Das Schlagerduo Neonlicht sorgte in der „Giovanni Zarrella Show“ für eine romantische Überraschung.(Bild: APA-Images / Action Press / Agentur Wehnert)
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Große Gefühle in der „Giovanni Zarrella Show“: Bei der Aufzeichnung der großen Sommer-Party am Samstagabend hat sich das Schlagerduo Neonlicht live auf der Bühne verlobt!

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Nadine Ellrich und Julian Fiege sind nicht nur beruflich ein Dreamteam, auch privat fliegen zwischen den Schlagersängern die Funken. Wie sehr, davon konnten sich die Fans bei der Aufzeichnung der großen Sommer-Party der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag ein Bild machen.

Julian ging auf der Bühne auf die Knie
Denn nach dem Auftritt auf der Bühne folgte die große Überraschung: Sänger Julian ging vor seiner Nadine auf der Bühne auf die Knie und zückte eine Schatulle, in dem sich ein Verlobungsring befand.

Ein Foto des Antrages teilte das Duo auf Instagram. Darauf ist auch zu sehen, dass die Sängerin überrascht die Hände vors Gesicht schlägt. „Sie hat Ja gesagt“, so die freudige Nachricht zu der romantischen Aufnahme. 

Fans gratulieren Neonlicht
Ganz zur Freude der Fans glückte der Antrag also. „Wie geil! Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen“, hieß es in den Kommentaren ebenso wie „Awwww, ganz viel Liebe! Alles Glück für euch.“

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Die TV-Zuschauer müssen sich allerdings noch ein bisschen gedulden, bis sie sich am Heiratsantrag von Neonlicht erfreuen können. Das Sommer-Open-Air der „Giovanni Zarrella Show“ wird nämlich erst am 29. August ausgestrahlt.

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