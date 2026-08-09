Sind die Sommergespräche noch zeitgemäß?

Die ORF-Sommergespräche gehören seit Jahrzehnten zum politischen Sommer in Österreich. Angesichts von Social Media, kurzen Online-Interviews und einer sich verändernden Medienlandschaft stellt sich zunehmend die Frage, ob das traditionelle Format noch den Nerv der Zeit trifft. Unsere Frage des Tages vom 09.08.2026 lautet daher: „Sind die ORF-Sommergespräche noch zeitgemäß?“
Bieten die ausführlichen Gespräche mit den Spitzenpolitikern noch einen wichtigen Mehrwert für die politische Debatte, oder sind die Sommergespräche längst ein überholtes TV-Format? Braucht es neue Formen der politischen Diskussion, um vor allem jüngere Zuschauer zu erreichen? Wie sehen Sie die Zukunft der ORF-Sommergespräche?
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