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Frage des Tages

Sind die Sommergespräche noch zeitgemäß?

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09.08.2026 12:47
WIe denken Sie kann man das Volk am besten auf Wahlen vorbereiten?
WIe denken Sie kann man das Volk am besten auf Wahlen vorbereiten?(Bild: Thomas Ramstorfer)
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Von Community

Die ORF-Sommergespräche gehören seit Jahrzehnten zum politischen Sommer in Österreich. Angesichts von Social Media, kurzen Online-Interviews und einer sich verändernden Medienlandschaft stellt sich zunehmend die Frage, ob das traditionelle Format noch den Nerv der Zeit trifft. Unsere Frage des Tages vom 09.08.2026 lautet daher: „Sind die ORF-Sommergespräche noch zeitgemäß?“

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Bieten die ausführlichen Gespräche mit den Spitzenpolitikern noch einen wichtigen Mehrwert für die politische Debatte, oder sind die Sommergespräche längst ein überholtes TV-Format? Braucht es neue Formen der politischen Diskussion, um vor allem jüngere Zuschauer zu erreichen? Wie sehen Sie die Zukunft der ORF-Sommergespräche?

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