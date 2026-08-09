Sind die Sommergespräche noch zeitgemäß?

Bieten die ausführlichen Gespräche mit den Spitzenpolitikern noch einen wichtigen Mehrwert für die politische Debatte, oder sind die Sommergespräche längst ein überholtes TV-Format? Braucht es neue Formen der politischen Diskussion, um vor allem jüngere Zuschauer zu erreichen? Wie sehen Sie die Zukunft der ORF-Sommergespräche?