Schwimmer (65) im Wörthersee ertrunken

Taucher, Wasserrettung und Freiwillige Feuerwehren waren Sonntagvormittag in der Teixlbucht am Wörthersee im Einsatz. Ein Schwimmer war untergegangen.
Eine groß angelegte Suchaktion gab es Sonntagvormittag auf dem Wörthersee. Ein 65-Jähriger war im Bereich der Teixlbucht schwimmen. Die Lebensgefährtin des Schwimmers beobachtete, wie der Mann plötzlich unterging und nicht mehr auftauchte. Sie alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die umliegenden Feuerwehren und die Wasserrettung waren im Einsatz, um nach dem Schwimmer zu suchen.
Mit Helikopter ins Krankenhaus
Die Taucher konnten die untergegangene Person schließlich nach etwa 30 Minuten in acht Meter Tiefe bergen und an die Wasseroberfläche bringen. Sofort wurde mit der Wiederbelebung begonnen. Der Mann wurde unter laufender Wiederbelebung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er verstarb noch auf dem Weg ins Spital.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Reifnitz, Keutschach, Ferlach, Velden, Pritschitz und Krumpendorf, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Wasserrettung sowie die Hubschrauber RK 1 und Libelle Echo, ein Polizeiboot sowie das Rote Kreuz.
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