Schwimmer (65) im Wörthersee ertrunken

Mit Helikopter ins Krankenhaus

Die Taucher konnten die untergegangene Person schließlich nach etwa 30 Minuten in acht Meter Tiefe bergen und an die Wasseroberfläche bringen. Sofort wurde mit der Wiederbelebung begonnen. Der Mann wurde unter laufender Wiederbelebung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er verstarb noch auf dem Weg ins Spital.