Kutschenunfall: Mann wurde 200 Meter mitgeschleift

Dramatischer Kutschenunfall Samstagnachmittag in Ober-Grafendorf im Bezirk St. Pölten: Nach der Kollision mit einem Auto ging ein Pferd durch. Ein Mann wurde rund 200 Meter vom Gespann mitgeschleift und schwer verletzt. Auch eine weitere Person musste ins Spital gebracht werden.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Ober-Grafendorfer Ortsteil Fridau. Ein Pkw kollidierte dort aus noch unbekannter Ursache mit einer Pferdekutsche. Durch den Zusammenstoß wurde eine Person von der Kutsche geschleudert.
Pferd galoppierte mit Kutsche davon
Das Pferd dürfte nach dem Zusammenstoß in Panik geraten und mit dem Gespann davongelaufen sein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch ein Mann auf der Kutsche. Auch er dürfte wenig später zu Boden gestürzt sein. Er wurde noch rund 200 Meter vom Gespann mitgeschleift und dabei auch überrollt. Erst nachdem das Pferd angehalten hatte, konnte sich der Schwerverletzte unter der Kutsche befreien.
Ersthelfer leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei der Versorgung der Verletzten. Einer der beiden Beteiligten wurde schwer, der andere mittelschwer verletzt. Beide wurden ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.
Die Einsatzkräfte kümmerten sich zudem um das Pferd und stellten die Kutsche gesichert ab. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.
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