Kutschenunfall: Mann wurde 200 Meter mitgeschleift

Pferd galoppierte mit Kutsche davon

Das Pferd dürfte nach dem Zusammenstoß in Panik geraten und mit dem Gespann davongelaufen sein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch ein Mann auf der Kutsche. Auch er dürfte wenig später zu Boden gestürzt sein. Er wurde noch rund 200 Meter vom Gespann mitgeschleift und dabei auch überrollt. Erst nachdem das Pferd angehalten hatte, konnte sich der Schwerverletzte unter der Kutsche befreien.