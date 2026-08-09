Frische US-Raketen erlauben Angriffe in Russland

Neben 70 ATACMS-Raketen umfasst das Geschäft zwölf Mehrfachraketenwerfer M270, mehr als 2500 Artillerieraketen vom Kaliber 227 Millimeter mit Streumunition sowie 47.000 Artilleriegranaten mit dem Kaliber 203 mm, ebenfalls mit Streumunition. Das berichtet das ukrainische Militärportal „Militarnyj“ unter Berufung dabei auf die Mitteilung des US-Außenministeriums an den Kongress zu dem geplanten Weiterverkauf.