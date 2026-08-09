Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seit 25 Jahren

Hilfe aus der Luft: Jubiläum der ARA-Retter

Kärnten
09.08.2026 12:00
Auf rund zwölf Millionen Euro beläuft sich der Wert dieses Notarzthubschraubers mit ...
Auf rund zwölf Millionen Euro beläuft sich der Wert dieses Notarzthubschraubers mit Fünfblattrotor und mit fix installierter Rettungswinde.(Bild: Tomas Kika)
Porträt von Nina Loibnegger
Von Nina Loibnegger

Was mit einem Hubschrauber in Kärnten begann, ist heute eine lebensrettende Flotte von drei „fliegenden Intensivstationen“. Seit über zwei Jahrzehnten ist die ARA-Flugrettung im Einsatz. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums lädt das gemeinnützige Unternehmen zum Kirchtag aufs Nassfeld ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor 25 Jahren hat es mit einem Heli in Kärnten angefangen, heute sind drei Notarzthubschrauber vom Typ H145 von Airbus bei Tag und Nacht im Einsatz. Stationiert sind sie in Fresach (RK-1), im Tiroler Reutte (RK-2) und seit 2022 auch am Nassfeld (ARA-3). Alle drei Hubschrauber sind mit einer fix installierten Rettungswinde ausgestattet. Das ermöglicht vor allem im alpinen Gelände rasche Bergungen: Die Verletzten werden direkt in der Luft aufgenommen und der Hubschrauber kann somit ohne große Verzögerungen weiterfliegen, denn gerade in Notfällen zählt bekanntlich jede Sekunde.

Rund 350 Windenbergungen werden pro Jahr von den Einsatzkräften durchgeführt – viele davon auch ...
Rund 350 Windenbergungen werden pro Jahr von den Einsatzkräften durchgeführt – viele davon auch bei Nacht.(Bild: Tomas Kika)

Doch Notarzthubschrauber alleine können keine Leben retten. Dieser Aufgabe nehmen sich die 89 Mitarbeiter der Flugrettung an (siehe Infobox unten). Die einzelnen Crews bestehen jeweils aus Pilot, Windenoperator, Flugretter und Notarzt. Je nach Einsatz können weitere Spezialkräfte wie Bergretter, Fachärzte oder Intensivpfleger hinzukommen. 

Daten & Fakten
ARA Flugrettung

Die ARA Flugrettung (2001 in Kärnten gegründet) betreibt in Österreich drei Stützpunkte: Fresach, Nassfeld sowie Reutte (Tirol).

Die Notarzthubschrauber RK-1, RK-2 und ARA-3 heben durchschnittlich zu 2145 Einsätzen im Jahr aus.

Helikopter-Typ: H145 von Airbus mit fix installierter Rettungswinde

89 Mitarbeiter: 9 Piloten, 9 Windenführer, 36 Notärzte, 23 Flugretter und 12 Mitarbeiter in der Verwaltung sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

 

Mehr als 2000-mal im Jahr sind sie dafür mit ihren „fliegenden Intensivstationen“ im Einsatz. Am häufigsten rücken sie wegen Sport- und Freizeitunfällen aus.

ARA-Geschäftsführer Thomas Jank ist stolz auf die Leistung seines Teams:„Man kann durchaus behaupten, die ARA ist so etwas wie der natürliche Feind des Schicksals. Leider können wir nicht verhindern, dass es zuschlägt. Aber in vielen Fällen können wir vereiteln, dass es mit voller Wucht zuschlägt und Menschenleben retten.“

Jubiläum wird mit Kirchtag am Nassfeld gefeiert
Abseits der ganzen Einsätze ist am 22. August erstmal Feiern angesagt. Beim Kirchtag auf der Watschiger-Alm am Nassfeld können sich ARA-Freunde ab 9.30 Uhr auf eine ausgelassene Stimmung mit Livemusik und einem bunten Rahmenprogramm freuen.

Der Höhepunkt am Kirchtag ist der Demo-Flug eines Notarzthubschraubers mit einer Windenbergung. Pünktlich zum besonderen Jubiläum macht sich das Unternehmen außerdem selbst ein Geschenk: Ab sofort sind alle Einsätze mit einem digitalen Notarztprotokoll ausgestattet. Möglich gemacht wurde das mithilfe der Software HeliDoc der Kärntner Firma NoxAvis.

Lesen Sie auch:
Die beiden Wanderer mussten von der Bergrettung aus der Koschuta gerettet werden.
Duo setzte Notruf ab
Nächtlicher Rettungseinsatz in den Karawanken
03.08.2026
Für Tausende Menschen
Biosphärenpark Nockberge: Erlebnisse und Bildung
27.07.2026

Die leitende Notärztin der ARA-Flugrettung, Nina Becker, freut sich über diese Erweiterung: „Die Dokumentation und die Kommunikation mit dem aufnehmenden Krankenhaus erfahren eine substanzielle Optimierung. Unsere Crews werden im Einsatz spürbar entlastet, Krankenhäuser erhalten wichtige Informationen früher und können sich gezielter vorbereiten. Das macht die Versorgungskette effizienter. Und davon profitieren letztlich unsere Patienten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
09.08.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
148.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
144.358 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
127.045 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1490 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Innenpolitik
Strittiger Kanzler-Sager: Aber wo er recht hat …
1341 mal kommentiert
Pro und Contra zum strittigen Kanzler-Sager
Steiermark
Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben
1311 mal kommentiert
Mario Kunasek ist seit gut eineinhalb Jahren Landeshauptmann der Steiermark. Von 2017 bis 2019 ...
Mehr Kärnten
Taucher im Einsatz
Person aus dem Wörthersee geborgen
Seit 25 Jahren
Hilfe aus der Luft: Jubiläum der ARA-Retter
Am Heimweg
Fußgänger getötet: Lenker flüchtet nach Unfall
Sport Tv Logo
Wie einst der Vater
Top-Talent klopft in deutscher Bundesliga an
Krone Plus Logo
Die „Krone“ fragt nach
Banken auf dem Prüfstand: Digital statt Filiale?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf