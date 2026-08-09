Hilfe aus der Luft: Jubiläum der ARA-Retter

Vor 25 Jahren hat es mit einem Heli in Kärnten angefangen, heute sind drei Notarzthubschrauber vom Typ H145 von Airbus bei Tag und Nacht im Einsatz. Stationiert sind sie in Fresach (RK-1), im Tiroler Reutte (RK-2) und seit 2022 auch am Nassfeld (ARA-3). Alle drei Hubschrauber sind mit einer fix installierten Rettungswinde ausgestattet. Das ermöglicht vor allem im alpinen Gelände rasche Bergungen: Die Verletzten werden direkt in der Luft aufgenommen und der Hubschrauber kann somit ohne große Verzögerungen weiterfliegen, denn gerade in Notfällen zählt bekanntlich jede Sekunde.