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„Du bist unsere Welt“

Edo macht Beatrice zum Geburtstag Liebeserklärung

Royals
09.08.2026 13:29
Edoardo Mapelli Mozzi veröffentlichte unter anderem dieses Pärchenfoto und gratulierte seiner ...
Edoardo Mapelli Mozzi veröffentlichte unter anderem dieses Pärchenfoto und gratulierte seiner Prinzessin Beatrice zum 38. Geburtstag mit einer romantischen Liebeserklärung.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/edomapellimozzi)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wie romantisch! Am Samstag feierte Prinzessin Beatrice ihren 38. Geburtstag – und durfte sich über eine ganz besondere Überraschung freuen. Denn Edoardo Mapelli Mozzi gratulierte seiner Gattin nicht nur mit Pärchenfotos auf Instagram, sondern machte ihr auch noch eine wundervolle Liebeserklärung.

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Am Samstagabend veröffentlichte Edo auf Instagram einen ganz besonderen Geburtstagsgruß für Prinzessin Beatrice. Der 42-Jährige, mit dem die Tochter von Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson seit 2020 verheiratet ist, postete gleich mehrere Pärchenfotos.

„Meine phänomenale, wunderschöne Frau“
Dazu schrieb er liebevolle Zeilen: „Alles Gute zum Geburtstag an meine phänomenale, wunderschöne Frau. Wir lieben dich so sehr. Du bist unsere Welt.“

Klicken Sie sich hier durch die Pärchenbilder von Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi:

Die Liebeserklärung an seine Gattin schloss der Geschäftsmann mit: „In Liebe, E, W, S, A“ – die Initialen für Edo, Wolf (der Spitzname von Mapelli Mozzis Sohn Christopher, Anm.) sowie Sienna und Athena, die Töchter des Paares. 

Ehekrise? Gibt es nicht!
Eine Liebeserklärung, die den anhaltenden Gerüchten um eine Ehekrise wohl endgültig den Wind aus den Segeln nehmen dürfte. Denn im Frühjahr wurde gemunkelt, die Skandale um Andrew Mountbatten-Windsor hätten auch der Ehe seiner Tochter stark zugesetzt. 

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Schon vor wenigen Tagen hatte Mapelli Mozzi in einem Interview den Krisengerüchten indirekt widersprochen. Im Gespräch mit dem „Gentleman‘s Journal“ schwärmte der 42-Jährige, dass für ihn Familienmomente „der größte Luxus“ seien und er seinen Urlaub am liebsten gemeinsam mit der Familie verbringe.

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