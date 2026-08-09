Edo macht Beatrice zum Geburtstag Liebeserklärung

Die Liebeserklärung an seine Gattin schloss der Geschäftsmann mit: „In Liebe, E, W, S, A“ – die Initialen für Edo, Wolf (der Spitzname von Mapelli Mozzis Sohn Christopher, Anm.) sowie Sienna und Athena, die Töchter des Paares.

Ehekrise? Gibt es nicht!

Eine Liebeserklärung, die den anhaltenden Gerüchten um eine Ehekrise wohl endgültig den Wind aus den Segeln nehmen dürfte. Denn im Frühjahr wurde gemunkelt, die Skandale um Andrew Mountbatten-Windsor hätten auch der Ehe seiner Tochter stark zugesetzt.