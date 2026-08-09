Bei Abfahrt von Hütte schwer mit dem Quad gestürzt

Ein 51-Jähriger aus Roßleithen (OÖ) war am Samstag in der Nacht mit einem Quad von der Dümlerhütte ins Tal gefahren. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Gefährt und wurde zwischen dem Quad und einem Baum einklemmt. Der Schwerverletzt konnte noch selbst um Hilfe rufen.
Zu dem schweren Unfall mit einem Quad kam es am Samstag gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Roßleithen. Der 51-jährige Einheimische fuhr mit einem Quad auf einer Forststraße von der Dümlerhütte auf der Stofferalm talwärts.
Mann wurde eingeklemmt
Laut seinen Angaben aus Unachtsamkeit, kam er rechts von der Straße ab und stürzte. Er wurde zwischen einem Baum und dem Quad eingeklemmt und konnte aber noch selbst durch laute Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr befreite den 51-Jährigen und er wurde mit schweren Verletzungen am Kopf und im Brustbereich ins Klinikum Wels eingeliefert.
Die Rettungskräfte waren während des Einsatzes noch zusätzlich gefordert. Auf der Zufahrtsstraße zum Einsatzort musste eine weitere Person nach einem internen Notfall versorgen werden.
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