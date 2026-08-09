Bei Abfahrt von Hütte schwer mit dem Quad gestürzt

Mann wurde eingeklemmt

Laut seinen Angaben aus Unachtsamkeit, kam er rechts von der Straße ab und stürzte. Er wurde zwischen einem Baum und dem Quad eingeklemmt und konnte aber noch selbst durch laute Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr befreite den 51-Jährigen und er wurde mit schweren Verletzungen am Kopf und im Brustbereich ins Klinikum Wels eingeliefert.