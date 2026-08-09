Die Stars unter den Stars – Österreichs Aushängeschilder in der internationalen Sportwelt. Footballer Bernhard Raimann setzte mit einem neuen Vierjahresvertrag über 100 Millionen Dollar bei Indianapolis historische Maßstäbe. Basketballer Jakob Pöltl kassiert in der NBA bei Toronto sogar noch mehr, während sich Marco Rossi und Marco Kasper fest in der NHL etabliert haben. Auch Golf-Ass Sepp Straka sorgt für Rekorde: Er stieß als erster Österreicher bis auf Rang sieben der Weltrangliste vor und triumphierte mit Europa den Ryder Cup.
Wahre Meilensteine. Nun gesellt sich ein weiterer Ausnahmekönner zur „Goldenen Generation“: Felix Gall! Vor drei Jahren hatte der Osttiroler mit seinem Königsetappensieg bei der Tour de France weltweit für Schlagzeilen gesorgt, heuer stürmte er beim Giro dank herausragender Kletterleistungen auf Gesamtrang zwei. Am Samstag folgte bei der Burgos-Rundfahrt sein erster Triumph bei einem Profi-Etappenrennen. Als Kapitän führt Gall seine Mannschaft demnächst bei der Vuelta an – für österreichische Verhältnisse ein Aufstieg in neue Sphären. Ein bescheidener und bodenständiger Typ, der die nötige Härte besitzt, um über Wochen täglich Spitzenleistungen abzurufen. Je länger und steiler der Pass, desto bereitwilliger nimmt Gall die Qual in Kauf. Mental voll auf der Höhe, eine Arbeitsmaschine mit extremen Ausdauerwerten. Also ein perfektes Vorbild für junge Talente – weit über die Grenzen des Radsports hinaus.
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