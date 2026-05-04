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Iron Bar Murder

Widower: “I died with Maria ten years ago”

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04.05.2026 05:45
Candles and flowers: Ten years after the murder of his wife Maria in May 2016, the “Krone” ...
Candles and flowers: Ten years after the murder of his wife Maria in May 2016, the “Krone” accompanied Franz E. to the crime scene.(Bild: Krone KREATIV/zwefo)
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Sandra Pichler-Ramsauer

This crime shook the entire country on May 4, 2016: A 21-year-old Kenyan man randomly killed a Viennese woman in the most brutal manner with an iron bar at Vienna’s Brunnenmarkt. Ten years later, the “Krone” met the heartbroken widower at the crime scene. A conversation about feelings, memories, and his life.

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Maria E. loved him. This continent, the people’s zest for life, their warmth, their good nature. Africa was her home in her heart. But at the end of the day, a Kenyan man took her life right in the middle of Vienna. It has been exactly ten years since the bloody crime at the Brunnenmarkt shook all of Austria.

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