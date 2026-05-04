Harald Krassnitzer trauert um seine Mutter

„Wenn wir Glück hatten, war Sonne. Wir sind durchs Dorf gegangen und dann hat es keine 15 Sekunden gedauert, und meine Mutter wandte sich der Sonne zu, wie eine Sonnenblume, weil sie die Wärme spürte“, erinnerte sich Krassnitzer zurück. „Da wurde mir klar, dass das, was ich unter Würde verstehe, völliger Blödsinn ist. Sie ist noch da. Sie fühlt und lebt im Moment. Meine Schwester hat mir gezeigt, dass es in diesem Zusammenhang nur einen einzigen Begriff gibt, der tatsächlich eine große Tragweite hat. Liebe.“