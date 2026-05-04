Naschenweng begeistert mit Mini-Auszeit im Bikini

Bei diesem Anblick dürften Fans zweimal hinschauen: Schlagerstar Melissa Naschenweng begeistert aktuell ihre Community mit einem Bikini-Foto.
Die 35-jährige Kärtnerin zeigt sich auf Instagram in einem weißen Bikini mit funkelnden Pailletten, während sie sich entspannt am Strand im Wasser in der tief stehenden Sonne räkelt.
Goldene Stunde
Das Bild, aufgenommen zur berühmten „Golden Hour“, also die Stunde vor Sonnenuntergang, wo das Licht besonders warm ist, versprüht pure Urlaubsstimmung und lässt vom nächsten Sommertrip träumen.
Schneller vorbei, als gedacht
Doch so idyllisch die Szene wirkt – der Kurzurlaub war schneller vorbei als gedacht. „Ob ihr es glaubt oder nicht, das war nur ein Tagesausflug, aber es war trotzdem ein bisschen Erholung“, verrät die Sängerin.
„Da werden sogar die Fische verrückt“
Mit ihrem spontanen Abstecher nach Italien beweist Naschenweng einmal mehr, wie man selbst kleine Auszeiten perfekt in Szene setzt – genau nach dem Geschmack ihrer Fans.
Kleiner Auszug aus den Kommentaren: „Hammerbild … unübertrefflich hübsch bist Du!“ „Da werden ja sogar die Fische verrückt.“ „Traumhaft schön und sehr sexy“.
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