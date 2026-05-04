Entdeckungsreise in den schwingenden Klang

Wenn Perkussionistin Robyn Schulkowsky, Schlagzeuger Joey Baron und Gitarrist Otomo Yoshihide zur Improvisation zusammentreffen, wird der Augenblick genüsslich-ausgelassen gefeiert. Im Porgy & Bess feierte man dabei auch den International Jazz Day - auch wenn man hier weiß, dass jeder Tag Jazz-Tag ist.
Man hat Platz getauscht im Jazzclub: Die Musiker sitzen vor der Bühne, ein Teil des Publikums auf der Bühne. Improvisation kann auch im Raum stattfinden. Das Arsenal an Schlaginstrumenten, die Schulkowsky mit Händen, Stäben, Schlegeln, Saitenbogen zum Schwingen bringt, ist ebenso überquellend, wie die Begeisterung und die Energie, mit der die 1953 in South Dakota, USA, geborene Avantgardemusikerin, Komponistin, Philosophin aus den Klangmöglichkeiten schöpft. In den pointierten Improvisationsdiskussionen mit den musikalischen Partnern, dem 1955 in Virginia, USA, geborenen Joey Baron und dem 1959 im japanischen Yokohama geborenen Otomo Yoshihide, wird ihr Spiel zur Performance:
Jede Bewegung, tänzelnd oder mit wuchtigem Einsatz auf Trommel, Pauke oder Becken, bekräftigt den Ton und die Erwartung auf den nächsten Moment ebenso wie ihre meist schalkhaft-herausfordernde Mimik. Mit Präzision und nicht minder großer Spielfreude nimmt Baron die klanglichen Argumente auf, variiert oder konterkariert sie und lädt ein zum nächsten Gegenzug. Otomo Yoshihide legt dazu bisweilen dunkel-atmosphärische Töne auf seinem multifunktionalen Instrument, lässt die Saiten zart in mystische Weiten klingen, nutzt die E-Gitarre auch immer wieder als Schlaginstrument oder spielt sie wie ein Hackbrett, lässt sie in schrillen Höhen kreischen und in geradezu konventionellen Akkorden langsam einer melodischen Linie folgen.
Der zweite Teil des aktuellen jungen Open Jazz Vienna-Festivals findet am 18. und 19. Juni 2026 statt. In der Flucc Wanne mit Othermother, Schmack feat. Sophie Andlinger und der Österreich-Premiere von Anatole Muster. Im Radiokulturhaus gibt es drei Duo-Acts, wovon zwei „first encounters“ sind und Trompeter Mario Rom und Gitarrist Wolfgang Muthspiel aufeinandertreffen.
Info: www.openjazzvienna.at
Zwischen Ekstase und zart gezeichneten Landschaften erstreckt sich die unendliche rhythmische Klangwelt von Schulkowsky, Baron und Yoshihide in ihrem aktuellen Programm „Lavish Joy“, also der verschwenderischen Freude, die ebenso überströmend und inspirierend das Publikum erfasst.
Verena Kienast
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