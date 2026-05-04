Entdeckungsreise in den schwingenden Klang

Jede Bewegung, tänzelnd oder mit wuchtigem Einsatz auf Trommel, Pauke oder Becken, bekräftigt den Ton und die Erwartung auf den nächsten Moment ebenso wie ihre meist schalkhaft-herausfordernde Mimik. Mit Präzision und nicht minder großer Spielfreude nimmt Baron die klanglichen Argumente auf, variiert oder konterkariert sie und lädt ein zum nächsten Gegenzug. Otomo Yoshihide legt dazu bisweilen dunkel-atmosphärische Töne auf seinem multifunktionalen Instrument, lässt die Saiten zart in mystische Weiten klingen, nutzt die E-Gitarre auch immer wieder als Schlaginstrument oder spielt sie wie ein Hackbrett, lässt sie in schrillen Höhen kreischen und in geradezu konventionellen Akkorden langsam einer melodischen Linie folgen.