„Ich bin nicht fertig!“ Hütter setzt Karriere fort

„Das Feuer war weg, aber ...“

Das große Ziel von Hütter bleibt die kommende Ski-WM im Februar 2027 in Crans Montana – ausgerechnet dort, wo sie vor vier Jahren schwer gestürzt war. „Damals war für mich klar, dass es das war mit dem Skifahren – das Feuer war weg, die Unbeschwerrtheit auch“, nickt Hütter. „Aber im Leben kommt es eben manchmal anders als man denkt.“ Auch zu Beginn der vergangenen Saison war es zu „99,9 Prozent nach diesem Winter vorbei“. Aber: „Ich habe während der Olympia-Woche gespürt, dass ich eine große Freude daran habe. Daher habe ich mich entschieden, dass ich nicht auf der Couch sitzen will. Und deshalb stehe ich nächstes Jahr in Crans-Montana am Start.“