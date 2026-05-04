„Ich bin nicht fertig!“ Hütter setzt Karriere fort

Viel wurde in den vergangenen Wochen spekuliert, nun herrscht Gewissheit: Österreichs Speed-Aushängeschild Conny Hütter (33) verschiebt ihr Karriereende, hängt noch eine weitere Saison an.
171 Weltcuprennen, zehn Siege, 34 Podestplätze – doch Conny Hütter hat noch nicht genug! Wie die 33-jährige Steirerin am Montag Vormittag in Graz offiziell bestätigte, setzt sie ihre erfolgreiche Ski-Karriere fort.
„Ich bin noch nicht bereit, in die Rolle der Zuschauerin zu schlüpfen“, grinste die 33-jährige Steirerin, meinte: „Ich freue mich, weiter das zu tun, was ich liebe.“
„Das Feuer war weg, aber ...“
Das große Ziel von Hütter bleibt die kommende Ski-WM im Februar 2027 in Crans Montana – ausgerechnet dort, wo sie vor vier Jahren schwer gestürzt war. „Damals war für mich klar, dass es das war mit dem Skifahren – das Feuer war weg, die Unbeschwerrtheit auch“, nickt Hütter. „Aber im Leben kommt es eben manchmal anders als man denkt.“ Auch zu Beginn der vergangenen Saison war es zu „99,9 Prozent nach diesem Winter vorbei“. Aber: „Ich habe während der Olympia-Woche gespürt, dass ich eine große Freude daran habe. Daher habe ich mich entschieden, dass ich nicht auf der Couch sitzen will. Und deshalb stehe ich nächstes Jahr in Crans-Montana am Start.“
Danach ist aber Schluss: „Das wird zu 100 Prozent meine letzte Saison“, grinst Hütter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.