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Steirerin macht weiter

„Ich bin nicht fertig!“ Hütter setzt Karriere fort

Ski Alpin
04.05.2026 10:44
Conny Hütter setzt ihre Ski-Karriere fort.
Conny Hütter setzt ihre Ski-Karriere fort.(Bild: GEPA)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Viel wurde in den vergangenen Wochen spekuliert, nun herrscht Gewissheit: Österreichs Speed-Aushängeschild Conny Hütter (33) verschiebt ihr Karriereende, hängt noch eine weitere Saison an. 

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171 Weltcuprennen, zehn Siege, 34 Podestplätze – doch Conny Hütter hat noch nicht genug! Wie die 33-jährige Steirerin am Montag Vormittag in Graz offiziell bestätigte, setzt sie ihre erfolgreiche Ski-Karriere fort.

Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: AFP/ANDREAS SOLARO)

„Ich bin noch nicht bereit, in die Rolle der Zuschauerin zu schlüpfen“, grinste die 33-jährige Steirerin, meinte: „Ich freue mich, weiter das zu tun, was ich liebe.“

„Das Feuer war weg, aber ...“
Das große Ziel von Hütter bleibt die kommende Ski-WM im Februar 2027 in Crans Montana – ausgerechnet dort, wo sie vor vier Jahren schwer gestürzt war. „Damals war für mich klar, dass es das war mit dem Skifahren – das Feuer war weg, die Unbeschwerrtheit auch“, nickt Hütter. „Aber im Leben kommt es eben manchmal anders als man denkt.“ Auch zu Beginn der vergangenen Saison war es zu „99,9 Prozent nach diesem Winter vorbei“. Aber: „Ich habe während der Olympia-Woche gespürt, dass ich eine große Freude daran habe. Daher habe ich mich entschieden, dass ich nicht auf der Couch sitzen will. Und deshalb stehe ich nächstes Jahr in Crans-Montana am Start.“

Danach ist aber Schluss: „Das wird zu 100 Prozent meine letzte Saison“, grinst Hütter. 

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