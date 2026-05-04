Vivien Wulf und David Degen sind Eltern geworden

Große Freude bei Vivien Wulf und ihrem Partner, dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler David Degen: Die „Sturm der Liebe“-Darstellerin hat kaum ein Jahr, nachdem ihre Beziehung offiziell wurde, ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht.
Medienberichten zufolge kam das Baby am Wochenende des 25. und 26. April 2026 zur Welt. Am 3. Mai bestätigte Wulf die Nachricht schließlich persönlich auf Instagram.
Zu einem emotionalen Foto, das die Hand ihres Kindes zeigt, schrieb sie: „Du bist das schönste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können.“
Erst seit 2025 ein Paar – jetzt Eltern
Die Beziehung zwischen Wulf und Degen wurde erst im Sommer 2025 öffentlich. Zuvor hatte die Schauspielerin eine Ehe mit Alexander Krük geführt, die im Frühjahr 2025 endete. Kurz darauf machten erste Gerüchte über eine neue Liebe die Runde, die das Paar wenig später bestätigte.
Ein erstes gemeinsames Foto veröffentlichte Degen damals auf Instagram – ohne große Worte, aber mit umso mehr Aussagekraft.
Neues Kapitel für das Promi-Paar
Mit der Geburt ihres ersten Kindes beginnt für Vivien Wulf und David Degen nun ein neuer Lebensabschnitt. Während Wulf durch TV-Produktionen wie „Sturm der Liebe“ und „Das Traumschiff“ bekannt wurde, ist Degen heute als Funktionär und Verwaltungsratspräsident beim FC Basel tätig.
Das Paar hält Details zu ihrem Nachwuchs bislang privat – klar ist jedoch: Die Freude über das Familienglück könnte kaum größer sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.