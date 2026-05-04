Vivien Wulf und David Degen sind Eltern geworden

Erst seit 2025 ein Paar – jetzt Eltern

Die Beziehung zwischen Wulf und Degen wurde erst im Sommer 2025 öffentlich. Zuvor hatte die Schauspielerin eine Ehe mit Alexander Krük geführt, die im Frühjahr 2025 endete. Kurz darauf machten erste Gerüchte über eine neue Liebe die Runde, die das Paar wenig später bestätigte.