Fußball-Tragödie! Verteidiger stirbt nach Derby

Der ASK Ybbs trauert um Robert Kaminger. Der Stammspieler des Landesligisten ist am Sonntag im Alter von gerade einmal 29 Jahren verstorben, nachdem er zuvor im Derby gegen Kilb über Schmerzen in der Brust geklagt hatte.
Kaminger war in der 52. Spielminute ausgewechselt worden. Neben Übelkeit klagte der Verteidiger über Schmerzen im Brustbereich, er sei daraufhin umgehend ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es in einer Mitteilung des ASK Ybbs.
Auf dem Weg dorthin sei es zu Kammerflimmern gekommen, Kaminger verstarb kurz darauf. „Es ist eine Tragödie. Unsere Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei der Familie. In solchen Momenten wird der Fußball zur absoluten Nebensache“, trauert Klubobmann Christian Aplinger um den Abwehrmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.