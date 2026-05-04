Fußball-Tragödie! Verteidiger stirbt nach Derby

Auf dem Weg dorthin sei es zu Kammerflimmern gekommen, Kaminger verstarb kurz darauf. „Es ist eine Tragödie. Unsere Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei der Familie. In solchen Momenten wird der Fußball zur absoluten Nebensache“, trauert Klubobmann Christian Aplinger um den Abwehrmann.