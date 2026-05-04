Was macht man als Schäferin auf der Donauinsel?

Was braucht es, um eine Donauinsel-Schäferin zu werden?

Also in erster Linie das Interesse an den Tieren. Aber man muss sich auch irgendwo das Wissen aneignen. Ich habe zum Beispiel Agrarwissenschaften studiert, und in der Praxis lernt man dann dazu. Meine Großeltern hatten schon eine Landwirtschaft. Insofern habe ich als Kind schon erste Berührungspunkte damit gehabt. Ich sage immer: Nicht gleich das größte Tier zulegen. Schafe sind zum Beispiel ein guter Anfang. (lacht)