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Was macht man als Schäferin auf der Donauinsel?

Wien
04.05.2026 11:00
Verena Kirchmayr fährt vom Mostviertel täglich auf die Donauinsel, um nach den Schafen zu sehen.
Verena Kirchmayr fährt vom Mostviertel täglich auf die Donauinsel, um nach den Schafen zu sehen.(Bild: Sabine Knoche)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Der Traum so mancher Badefans: Verena Kirchmayr ist ab Mai täglich auf der Wiener Donauinsel. Sie betreut nämlich die beliebten Schafe, die im Norden im Sommer die Wiesen „mähen“. 

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Seit Anfang Mai grasen 47 Schafe wieder im Norden der Donauinsel und können von Besuchern wie Schulklassen bestaunt werden. Dass die Tiere dort so unbeschwert leben können, liegt nicht nur am guten Futter auf der Wiener Freizeitoase, sondern auch an Verena Kirchmayr. Sie ist nämlich jene Schäferin, die tagtäglich nach ihnen schaut.

„Krone“: Frau Kirchmayr, Sie sind in den Sommermonaten öfter auf der Donauinsel als jeder Wiener Badegast. Allerdings für die Arbeit. Was machen Sie da so?
Verena Kirchmayr: Ich bin jeden Tag mindestens eine Stunde dort, um nach den aktuell 47 Inselschafen zu sehen. Ich achte vor allem darauf, wie es den Tieren gesundheitlich geht, ob sie etwa humpeln oder nicht fressen.

Ich schaue mir auch an, ob der Zaun beschädigt ist. Sonst könnten sich die Tier ja einmal auf den Stephansplatz verirren. Zweimal pro Woche bin ich dann auch länger dort, um die Schafe umzusiedeln. Ich baue die eine Weide ab und die andere auf.

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Aufgrund Ihrer Wegzeit also ein Fulltime-Job.
Ja, auf jeden Fall. Ich komme ja aus St. Peter an der Au im Mostviertel, wo die Inselschafe übrigens auch im Winter wohnen. Ich pendle jeden Tag mit dem Zug jeweils zweieinhalb Stunden hin und wieder zurück. Da mache ich dann meistens die Buchhaltung. Wenn wir die Schafe auf die Insel bringen, fahren wir natürlich mit dem Auto samt Anhänger. Da freuen sich die Tiere dann immer.

Sie wurden also von der Stadt angestellt?
Da gibt es jährlich eine Ausschreibung. Ich bin also Auftragnehmerin. Die Schafe tragen ja vor Ort zur Biodiversität und zur Bildung bei. Wenn Besucher kommen, dann erzähle ich ihnen gerne von den Tieren. Uns besuchen auch viele Schulen. Schafe sind in Wien, würde ich mal meinen, nicht unbedingt üblich.

Was braucht es, um eine Donauinsel-Schäferin zu werden?
Also in erster Linie das Interesse an den Tieren. Aber man muss sich auch irgendwo das Wissen aneignen. Ich habe zum Beispiel Agrarwissenschaften studiert, und in der Praxis lernt man dann dazu. Meine Großeltern hatten schon eine Landwirtschaft. Insofern habe ich als Kind schon erste Berührungspunkte damit gehabt. Ich sage immer: Nicht gleich das größte Tier zulegen. Schafe sind zum Beispiel ein guter Anfang. (lacht)

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