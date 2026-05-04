Verirrt! Alpinist über felsiges Gelände abgestürzt

Im Krankenhaus endete eine Bergtour für einen 58-jährigen Deutschen am Sonntag im Tiroler Außerfern: Der Alpinist hatte sich beim Abstieg vom Säuling (2047 Meter) verirrt – daraufhin stürzte er über felsiges Gelände ab. Mit dem Notarzthubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen.