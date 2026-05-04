„Wie ein Geschoss!“ Wirbel um Verstappen-Manöver

Mit einem aggressiven Manöver beim Grand Prix von Miami hat sich Max Verstappen am Sonntag den Ärger von Carlos Sainz zugezogen. „Bei allem Respekt, was er da gemacht hat, kam fast einem Geschoss gleich“, schüttelte der Williams-Pilot den Kopf.
„Er hat mich von der Strecke gedrängt. Er glaubt, er könne machen, was er will, nur weil er im Mittelfeld fährt“, schimpfte Sainz kurz nach der Aktion von Verstappen in Kurve 17 zur Anfangsphase des Rennens.
Und auch nach dem Grand Prix war der Spanier immer noch stinksauer. „Er weiß, dass, wenn er im Mittelfeld fährt, wir eh nicht mit ihm kämpfen werden. Wir müssen ihn irgendwann durchlassen, aber was er da gemacht hat, war echt hart an der Grenze“, wird Sainz von „motorsport-total.com“ zitiert.
Dreher nach Start
Für Verstappen verlief das Rennen nicht optimal. Der Red-Bull-Star hatte sich kurz nach dem Start ohne Fremdkontakt gedreht und verlor einige Positionen. Am Ende wurde er Fünfter. „Vermutlich war er nach seinem Dreher einfach frustriert und hat versucht, so schnell wie möglich wieder nach vorne zu kommen“, so Sainz, der das Rennen als Neunter beendete.
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