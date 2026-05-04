„Wie ein Geschoss!“ Wirbel um Verstappen-Manöver

Dreher nach Start

Für Verstappen verlief das Rennen nicht optimal. Der Red-Bull-Star hatte sich kurz nach dem Start ohne Fremdkontakt gedreht und verlor einige Positionen. Am Ende wurde er Fünfter. „Vermutlich war er nach seinem Dreher einfach frustriert und hat versucht, so schnell wie möglich wieder nach vorne zu kommen“, so Sainz, der das Rennen als Neunter beendete.