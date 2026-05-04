Neue Heimwäsch‘ für Bayerns CL-Kracher gegen PSG

Harry Kane und Co. werden in neuem Look gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions-League-Finale kämpfen. Anstatt das Heimtrikot für die neue Saison wie üblich am letzten Bundesliga-Spieltag zu präsentieren, nutzen die Münchner die Bühne der Königsklasse, um den Fans Geschmack auf die Uniform zu machen.