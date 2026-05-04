Neue Heimwäsch‘ für Bayerns CL-Kracher gegen PSG

Harry Kane und Co. werden in neuem Look gegen Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions-League-Finale kämpfen. Anstatt das Heimtrikot für die neue Saison wie üblich am letzten Bundesliga-Spieltag zu präsentieren, nutzen die Münchner die Bühne der Königsklasse, um den Fans Geschmack auf die Uniform zu machen.
Bereits am Montag hatten die Münchner das Heimtrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt, zwei Tage später werden die Fans des deutschen Meisters das Dress erstmals in Action sehen.
Trikot bereits im Bayern-Shop
Farblich ist der FC Bayern bei der neuen Wäsch‘ seinen traditionellen Rot-Tönen treu geblieben. Das Trikot ist ab sofort im Online-Shop der Münchner erhältlich, 100 Euro kostet das gute Stück.
Wer den legendären Kakadu als Brust-Badge am Shirt haben will, muss zehn Euro oben drauflegen, das Authentic-Trikot liegt indes bei 160 Euro.
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