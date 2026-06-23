„Bad Bunnys Jacke kommt aus Altkleidercontainer“

Unglaublich: Mit Bad Bunny verhalf ein Musik-Weltstar einem kleinen Eisschützenverein aus Österreich zu internationaler Bekannheit, weil er beim Konzert in Düsseldorf dessen Trainingsjacke aus den 1990er-Jahren trug. Die „Krone“ sprach mit der Obfrau des nunmehrigen Kult-Klubs.
„Was sich bei uns abspielt, ist einfach unglaublich“, schüttelt Maria Roithmayr nur noch ungläubig den Kopf. Denn die Obfrau vom kleinen Eisschützenverein Hilkering wird plötzlich von Nachrichten nur so überschüttet und erhält eine Interviewanfrage nach der anderen! Warum der Stocksport-Verein aus dem 900-Einwohner-Dorf in Oberösterreich von heute auf morgen bekannt ist? Musik-Superstar Bad Bunny trug beim Konzert in Düsseldorf plötzlich eine uralte Trainingsjacke des ESV Hilkering!
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