Unerwartete Ergebnisse beim Küchenrollen-Test

Sie soll saugstark und reißfest sein und schnell bei der Hand, wenn beim Kochen ein Missgeschick passiert oder man sich nicht zum zwanzigsten Mal binnen zehn Minuten die Hände waschen möchte – die Küchenrolle. Sie fehlt auch in so gut wie keinem Haushalt und wird, wenn auch mit schlechtem Gewissen, manchmal sogar zum Putzen verwendet. Dies ist man dann dadurch versucht auszugleichen, indem man beim Einkaufen zumindest zur umweltfreundlicheren Variante greift. In diesem Fall ein Fehler, wie sich beim Küchenrollen-Test des VKI herausgestellt hat.