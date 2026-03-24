Einige Mängel: Kinderfahrradhelme im Test

Alle Testmodelle puffern Aufprall ab

Alle 17 in Österreich erhältlichen Testmodelle pufferten einen Aufprall deutlich ab und beugen so schweren Kopfverletzungen vor – manche besser als andere. Auch Abus YouDrop und Melon Urban Active, die eine „weniger zufriedenstellende“ Beurteilung erhielten, dämpfen Stöße zwar ordentlich, doch ihre seitlichen Riemen sowie der Kinnriemen können sich lockern. Im schlimmsten Fall verrutscht bei einem Sturz der Helm und kann nicht mehr gut schützen. Insgesamt wurde bei sechs Modellen Verbesserungsbedarf bei Riemen und Schloss festgestellt. Auch die Sichtbarkeit lasse teils zu wünschen übrig – einige bleiben im Dunkeln nahezu unsichtbar, kritisierte der VKI.