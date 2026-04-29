Mozarella-Minis im Test: Keime in jeder 3. Packung

Ein Produkt „nicht zum Verzehr geeignet“

Eine Packung Mozzarella-Minis wies so gravierende Mängel auf, dass sie von den Testern als „nicht sicher“ bzw. „nicht für den menschlichen Verzehr geeignet“ eingestuft wurde. Die deutliche Überschreitung der Warnwerte für Hygiene-Indikatoren (Enterobakterien) sowie auch die über dem Richtwert liegende Anzahl an Hefen und Pseudomonaden „deutet auf erhebliche Hygienemängel bzw. Fehler bei der Herstellung oder Lagerung hin“, so die AK OÖ. Krankmachende Keime wie Salmonellen oder Listerien seien nicht gefunden worden. Einwandfreie Mozzarella-Minis gibt es ab 1,03 Euro pro 100 Gramm. Am anderen Ende der Skala lag der Testverlierer. Dieses Produkt kostet 1,99 Euro pro 100 Gramm.