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Kaulitz-Brüder machen „Wetten, dass..?“ nur einmal

Society International
24.06.2026 09:48
Die Moderation von „Wetten, dass..?“ soll für Tom und Bill Kaulitz eine einmalige Sache bleiben.
Die Moderation von „Wetten, dass..?“ soll für Tom und Bill Kaulitz eine einmalige Sache bleiben.(Bild: ORF/ZDF/Rankin/Serviceplan München)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tom Kaulitz hat bekräftigt, dass sein Bruder Bill und er nur einmal die große TV-Show „Wetten, dass..?“ moderieren werden. In der Sendung „Bestbesetzung“ bei Magenta TV sagte der 36-Jährige, das hätten sie auch so kommuniziert: „Leute, lasst uns eine Sendung machen, weil wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen.“ 

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Auch äußerte sich Tom Kaulitz zu den Quoten-Erwartungen: „Ich glaube, 40 Prozent sollten wir schon holen“, sagte er.

Generationenwechsel bei TV-Hit
Bill und Tom Kaulitz übernehmen am 5. Dezember die Moderation und sollen für einen Generationswechsel bei der erstmals 1981 ausgestrahlten Sendung sorgen.

Im Jänner hatten die Zwillinge in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ angekündigt, die Show „zurückbringen“ zu wollen. Sie hatten schon damals deutlich gemacht, dass es dabei nur um eine Ausgabe des Fernsehdauerbrenners gehen soll.

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Bei der Fußball-WM ist Tom Kaulitz als Reporter für Magenta TV im Einsatz.

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