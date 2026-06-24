Kaulitz-Brüder machen „Wetten, dass..?“ nur einmal

Tom Kaulitz hat bekräftigt, dass sein Bruder Bill und er nur einmal die große TV-Show „Wetten, dass..?“ moderieren werden. In der Sendung „Bestbesetzung“ bei Magenta TV sagte der 36-Jährige, das hätten sie auch so kommuniziert: „Leute, lasst uns eine Sendung machen, weil wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen.“