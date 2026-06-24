Gluthitze am Ring: Auf Rettung wartet Großeinsatz

35 Grad und keine Wolke am Himmel: So ist aktuell die Prognose für das Formel-1-Rennen am Sonntag in Spielberg. Auch die Tage davor wird es ähnlich heiß. „Wir sind von Donnerstag- bis Montagfrüh mit in Summe mehr als 400 Mitarbeitern im Dauereinsatz, am Sonntag werden es etwa 170 sein“, sagt Rotkreuz-Einsatzleiter Bernd Peer zur „Krone“. Die Hitze dürfte heuer das große Thema werden, die Tribünen sind meist in der prallen Sonne. Immerhin: In den Fanzonen gibt es auch schattige Plätze.