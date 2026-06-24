Texas: Millionen Bienen hielen ganzen Ort in Atem

Lokale Behörden riefen Anrainer am Sonntag dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Einsatzkräfte, unterstützt von Freiwilligen in Schutzanzügen, verluden die Bienen laut Medienberichten auf andere Lastwagen, um sie dann auf Honigfarmen in der Nähe zu verteilen. Die Gefahr konnte damit dann gebannt werden.