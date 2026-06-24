Nach LKW-Unfall
Texas: Millionen Bienen hielen ganzen Ort in Atem
Von krone.at
Millionen von Honigbienen haben im US-Bundesstaat Texas für eine Ausnahmesituation gesorgt. Die Insekten waren nach einem LKW-Unfall „entkommen“ und hielten die Ortschaft Mauriceville in Atem. Anrainer durften nicht einmal mehr ihre Häuser verlassen.
Videos aus Texas zeigen, wie die Bienen in dichten Schwärmen in Bäumen hingen und den Boden bedeckten. US-Medien zufolge hatte der Laster rund 400 Bienenvölker geladen.
Lokale Behörden riefen Anrainer am Sonntag dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Einsatzkräfte, unterstützt von Freiwilligen in Schutzanzügen, verluden die Bienen laut Medienberichten auf andere Lastwagen, um sie dann auf Honigfarmen in der Nähe zu verteilen. Die Gefahr konnte damit dann gebannt werden.
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