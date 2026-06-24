Prinzessin Isabella hat den Abschluss geschafft!

Freundschaftsbeweis

Doch nicht nur die Studentenmütze zog die Aufmerksamkeit auf sich. Royal-Beobachtern fiel sofort ein ganz besonderes Schmuckstück auf: Isabella trug eine zarte Halskette mit dem Buchstaben „P“. Dahinter steckt eine rührende Geschichte. Das Schmuckstück der dänischen Designerin Marianne Dulong steht für ihre enge Freundin Palma. Auch Palma wurde bereits dänischen Medien zufolge mit einer identischen Kette gesehen – allerdings mit einem „B“, das vermutlich für „Bella“, Isabellas Spitznamen, steht. Ein kleines Detail mit großer Bedeutung, das die Herzen vieler Fans zusätzlich erwärmt.