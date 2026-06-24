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Mary voller Stolz!

Prinzessin Isabella hat den Abschluss geschafft!

Royals
24.06.2026 10:03
Mutter-Tochter-Gänsehaut: Königin Mary ist sichtlich stolz, dass ihre Tochter den Schulabschluss ...
Mutter-Tochter-Gänsehaut: Königin Mary ist sichtlich stolz, dass ihre Tochter den Schulabschluss geschafft hat.(Bild: Krone-Collage/Kongehuset ©)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein besonderer Tag für Prinzessin Isabella von Dänemark! Strahlend, glücklich und sichtlich bewegt feierte die 19-Jährige am Øregård Gymnasium in Hellerup ihren Schulabschluss – und die emotionalen Bilder sorgen derzeit weltweit für Begeisterung. 

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Vor allem Königin Mary rührt die Herzen der Royal-Fans: Die Monarchin begleitete ihre Tochter voller Stolz durch diesen wichtigen Meilenstein und konnte ihre Gefühle dabei kaum verbergen.

Mit ihrer traditionellen Studentenmütze, dem Symbol für einen bestandenen Schulabschluss in Dänemark, strahlte Isabella über das ganze Gesicht. Nach drei intensiven Jahren am Gymnasium durfte die junge Prinzessin endlich ihren großen Erfolg feiern. „Megaglücklich und stolz“, beschrieb sie selbst den Moment – und genau diese ehrliche Freude macht sie für viele Menschen so sympathisch.

Mit ihrer traditionellen Studentenmütze, dem Symbol für einen bestandenen Schulabschluss in ...
Mit ihrer traditionellen Studentenmütze, dem Symbol für einen bestandenen Schulabschluss in Dänemark, strahlte Isabella über das ganze Gesicht.(Bild: APA-Images / Action Press / Stella)
Isabella posiert mit ihren Eltern Frederik und Mary sowie den Geschwistern Vincent (ganz links), ...
Isabella posiert mit ihren Eltern Frederik und Mary sowie den Geschwistern Vincent (ganz links), Christian und Josephine (rechts außen)(Bild: AP/Ida Marie Odgaard)

Besonders berührend waren die Szenen zwischen Isabella und ihrer Mutter. Immer wieder suchten sich ihre Blicke, immer wieder war die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden deutlich zu spüren. Königin Mary wirkte sichtbar gerührt und ließ keinen Zweifel daran, wie stolz sie auf ihre Tochter ist.

Die Aufnahmen zeigen nicht nur eine zukünftige Königin an der Seite ihrer Tochter, sondern vor allem eine Mutter, die einen der wichtigsten Tage im Leben ihres Kindes miterlebt.

König Frederik umarmt seine Tochter ganz fest.
König Frederik umarmt seine Tochter ganz fest.(Bild: Kongehuset ©)
Auch Königin Mary nimmt Isabella fest in den Arm und blickt ihr Stolz in die Augen.
Auch Königin Mary nimmt Isabella fest in den Arm und blickt ihr Stolz in die Augen.(Bild: Kongehuset ©)

Königin im Denim-Rock
Auch modisch lieferten Isabella und Mary einen perfekten Sommer-Auftritt ab. Während die Prinzessin mit rotem Top und fließendem weißen Rock frische Eleganz ausstrahlte, begeisterte Mary mit einer bestickten blauen Bluse und modernem Denim-Rock. Der harmonische Mutter-Tochter-Look wirkte entspannt, stilvoll und zeitgemäß – ganz so, wie sich viele Royal-Fans ein modernes Königshaus wünschen.

Die dänischen Royals feierten in Sommerlaune den Schulabschluss von Isabella.
Die dänischen Royals feierten in Sommerlaune den Schulabschluss von Isabella.(Bild: Kongehuset ©)
Die Königin kam zur Abschlussfeier im sommerlichen Jeans-Look.
Die Königin kam zur Abschlussfeier im sommerlichen Jeans-Look.(Bild: APA-Images / Action Press / Stella)

Inniger Geschwistermoment
Für Gänsehaut sorgte außerdem die traditionelle Übergabe der Studentenmütze. Nach dänischem Brauch setzte Kronprinz Christian seiner Schwester die Mütze persönlich auf. Der innige Geschwistermoment wurde zu einem der emotionalen Höhepunkte der Feier und zeigte einmal mehr den starken Zusammenhalt innerhalb der königlichen Familie. Gemeinsam mit König Frederik X., Prinz Vincent und Prinzessin Josephine wurde dieser besondere Tag ausgelassen gefeiert.

Kronprinz Christian wartet mit der Studentenmütze, um sie seiner Schwester aufzusetzen.
Kronprinz Christian wartet mit der Studentenmütze, um sie seiner Schwester aufzusetzen.(Bild: Foto: Kongehuset ©)

Freundschaftsbeweis
Doch nicht nur die Studentenmütze zog die Aufmerksamkeit auf sich. Royal-Beobachtern fiel sofort ein ganz besonderes Schmuckstück auf: Isabella trug eine zarte Halskette mit dem Buchstaben „P“. Dahinter steckt eine rührende Geschichte. Das Schmuckstück der dänischen Designerin Marianne Dulong steht für ihre enge Freundin Palma. Auch Palma wurde bereits dänischen Medien zufolge mit einer identischen Kette gesehen – allerdings mit einem „B“, das vermutlich für „Bella“, Isabellas Spitznamen, steht. Ein kleines Detail mit großer Bedeutung, das die Herzen vieler Fans zusätzlich erwärmt.

Das „P“ ihre Kette zeigt den Berichten zufolge die innige Verbindung zu ihrer besten Freundin ...
Das „P“ ihre Kette zeigt den Berichten zufolge die innige Verbindung zu ihrer besten Freundin Palma.(Bild: Kongehuset ©)

Nach der offiziellen Zeremonie feierte die Familie den Erfolg im privaten Kreis bei einem gemeinsamen Frühstück mit Altkönigin Margrethe. Die seltenen Einblicke in das Familienleben der dänischen Royals machen die Bilder umso besonderer und zeigen eine ungewohnt persönliche Seite des Königshauses.

Jetzt muss Isabella einrücken
Lange bleibt Isabella allerdings nicht Zeit zum Verschnaufen. Bereits im August wartet die nächste große Herausforderung auf die Prinzessin. Dann beginnt sie einen elfmonatigen Militärdienst beim Gardehusarregimentet und schreibt Geschichte: Als erstes weibliches Mitglied der dänischen Königsfamilie schlägt sie offiziell diesen Weg ein.

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Mit ihrer Graduation hat Prinzessin Isabella jedoch bereits jetzt bewiesen, warum sie als eine der spannendsten jungen Royals Europas gilt. Emotionale Familienmomente, ein süßes Freundschaftsgeheimnis, stilvolle Auftritte und eine vielversprechende Zukunft – dieser Tag hatte einfach alles, was Royal-Fans lieben.

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