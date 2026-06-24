Heimische Bauwirtschaft: „Förderungen sind Gift“

Polen als wichtiger Wachstumsmotor

Wirtschaftlich zeigt sich die Schmid Industrieholding robust. Während der Markt in Österreich und Deutschland nur wenig wachse, entwickle sich dagegen beispielsweise das Geschäft in Polen sehr positiv, dort erziele man zwischen 150 und 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Für Schmid zählt das achtgrößte Land der EU zu den dynamischsten Wirtschaftsräumen Europas. Polen habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark entwickelt und zeichne sich durch Unternehmergeist, Investitionsbereitschaft und stabile Rahmenbedingungen aus. Die Gruppe produziert dort unter anderem Baustoffe, wie Mörtel und Dämmstoffe. Hierzulande entwickle sich die Baumit-Gruppe besonders stabil, im Gegenteil zum Dämmstoffgeschäft der Austrotherm, das stark von schwankenden Rohstoffpreisen abhängig sei. Auch traditionelle Geschäftsbereiche wie die Gießerei-Chemie hätten unter der Deindustrialisierung Europas gelitten.